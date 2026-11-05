¡Instrumentadores quirúrgicos van a la Corte! Demandarán convenio entre Udelas y CSS

La Asociación Nacional de Instrumentadores Quirúrgicos anunció que llevará ante la Corte Suprema de Justicia el convenio suscrito entre la Universidad Especializada de las Américas (Udelas) y la Caja de Seguro Social (CSS), al considerar que el acuerdo vulnera los derechos laborales y profesionales de quienes ejercen esta especialidad.

La presidenta de la organización, Carmen Vega, informó que presentarán una demanda de inconstitucionalidad contra el convenio, debido a que, según explicó, mediante un acuerdo entre instituciones no se puede obligar a un profesional a estudiar una carrera que no desea ni mucho menos condicionar la conservación de su puesto de trabajo a que acepte hacerlo.

Vega cuestionó que los instrumentadores quirúrgicos tengan que convertirse en técnicos en enfermería para continuar desempeñando sus funciones dentro de la CSS. Aseguró que estos profesionales no están dispuestos a dar ese paso, porque representaría un retroceso en su formación y desarrollo profesional.

“Los instrumentadores quirúrgicos no queremos ser técnicos en enfermería, porque profesionalmente no podemos ir para atrás”, sostuvo la dirigente, al rechazar la medida que, a su juicio, desconoce la preparación académica y la especialización de este grupo de trabajadores de la salud.

Otro de los cuestionamientos de la asociación es que el convenio fue aprobado de manera inconsulta, sin tomar en cuenta a los principales afectados. Vega aseguró que ni la CSS ni Udelas se acercaron a los instrumentadores quirúrgicos para conocer sus opiniones antes de establecer las condiciones contempladas en el acuerdo.

La dirigente también puso en duda la necesidad de impulsar esta medida cuando, según sus cifras, existen más de 30 mil técnicos en enfermería desempleados en el país. Consideró que, en lugar de buscar alternativas para incorporar a estos profesionales al mercado laboral, se pretende convertir a los instrumentadores quirúrgicos en técnicos en enfermería.

Vega advirtió que la controversia podría trascender la demanda contra el convenio, ya que la asociación tampoco descarta emprender acciones legales contra el director de la Caja de Seguro Social, Dino Mon, y la rectora de Udelas, Nicolasa Terreros por las decisiones relacionadas con este acuerdo.

La organización sostiene que defenderá la especialidad, la formación profesional y la estabilidad laboral de sus miembros, y que acudirá a las instancias judiciales para impedir que se les imponga una transformación académica y laboral que consideran injustificada.

El conflicto abre un nuevo frente de tensión entre los tv instrumentadores quirúrgicos y las autoridades de la CSS y Udelas, mientras los afectados preparan su ofensiva legal para que sea la Corte Suprema de Justicia la que determine la legalidad del convenio.