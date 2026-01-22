Juez ordena detención del representante de Arnulfo Arias Madrid en caso de blanqueo

Un juez de garantía ordenó la detención provisional del representante del corregimiento Arnulfo Arias Madrid, Dario González, quien es investigado por un presunto caso de blanqueo de capitales.

De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, también en la audiencia se formularon cargos contra otras cuatro personas por la presunta comisión de delitos financieros y blanqueo de capitales, como resultado de la operación Void.

El juez de garantías también formuló el cargo de blanqueo de capitales a González, quien fue aprehendido este 20 de enero.

A tres de los cinco aprehendidos se les impusieron medidas cautelares de reporte periódico, informó la Procuraduría General la mañana de este jueves 22 de enero en su cuenta de X.

La institución detalló que la operación forma parte de las acciones que adelanta el Ministerio Público para combatir hechos de corrupción y delitos que afectan la administración pública y el sistema financiero del país.

La Procuraduría reiteró que las investigaciones continúan en desarrollo y no descartó nuevas diligencias o imputaciones relacionadas con este caso.

De acuerdo con las investigaciones, el modus operandi del grupo criminal consistía en la falsificación de un cheque, el cual fue depositado en una sucursal bancaria y debitado de la cuenta de una universidad ubicada en la provincia de Chiriquí.