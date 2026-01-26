Juicio Odebrecht: Conoce la lista de testigos del Ministerio Público

El Ministerio Público compartió su lista de testigos para el juicio Odebrecht, sin embargo, no todos podrán testificar.

Se excluyen cinco testigos brasileños incluidos inicialmente por el Ministerio Público: Andrés Campo Rabello, Olivio Rodrígues, Luis Antonio Mameri, Marcos De Queiroz Grillo y Ángela Plameira.

También se excluye a Raúl De Saint-Malo y Jorge Espino, debido a que sus testimonios se relacionan con personas cuyos casos están en manos de la Corte Suprema de Justicia.

Andrés Moses Libidizky no declarará, ya que su testimonio está vinculado a Dana Harrick, quien fue declarada en rebeldía.

Ramón Carretero tampoco podrá comparecer, pues se encuentra en Venezuela, recuperándose en un hospital tras un accidente aeronáutico.

Los testigos que sí participarán en el juicio son Gabriel Alvarado, Olmedo Méndez, Mauricio Cort, Yara Campos y Antonio Lim.

La juez detalló que el horario del juicio, hasta el miércoles, será de 8:30 a.m. a 1:00 p.m.