Juicio Odebrecht: Conoce la lista de testigos del Ministerio Público

El <b>Ministerio Público compartió su lista de testigos para el juicio Odebrecht</b>, sin embargo, <b>no todos podrán testificar</b>.Se <b>excluyen cinco testigos brasileños</b> incluidos inicialmente por el Ministerio Público: <b>Andrés Campo Rabello, Olivio Rodrígues, Luis Antonio Mameri, Marcos De Queiroz Grillo y Ángela Plameira</b>.También se <b>excluye a Raúl De Saint-Malo y Jorge Espino</b>, debido a que <b>sus testimonios se relacionan con personas cuyos casos están en manos de la Corte Suprema de Justicia</b>.<b>Andrés Moses Libidizky no declarará</b>, ya que <b>su testimonio está vinculado a Dana Harrick</b>, quien fue <b>declarada en rebeldía</b>.<b>Ramón Carretero tampoco podrá comparecer</b>, pues <b>se encuentra en Venezuela</b>, recuperándose <b>en un hospital tras un accidente aeronáutico</b>.Los testigos que <b>sí participarán en el juicio</b> son <b>Gabriel Alvarado, Olmedo Méndez, Mauricio Cort, Yara Campos y Antonio Lim</b>.La juez detalló que <b>el horario del juicio, hasta el miércoles, será de 8:30 a.m. a 1:00 p.m.</b>