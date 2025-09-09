Juzgado absuelve a 185 imputados por el ‘caso ATTT’

El Juzgado Primero Liquidador de Causas informó la mañana de este martes 9 de septiembre que absolvió a los 185 imputados que fueron enjuiciados en el denominado “Proceso de rescate administrativo del Sistema de Transporte Público Colectivo de Pasajeros para implementación del nuevo sistema de movilización masiva en los Distritos de Panamá y San Miguelito”, también conocido como “caso ATTT”.

Así lo informó el Órgano Judicial a través de un comunicado divulgado en sus redes sociales y en su página web, en donde detalló que el fallo fue mediante la sentencia N°11 de fecha de 25 de agosto de 2025, luego del análisis global de las pruebas y “en base a los principios rectores del proceso penal”.

En la sentencia se resaltó que la representación del Ministerio Público solicitó la absolución de los directores de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) durante el periodo de la investgación, al considerar que no existían pruebas que acreditaran que hubieran diseñado, dirigido o participado en una estructura criminal destinada a defraudar al Estado panameño.

La audiencia ordinaria por este proceso tuvo una duración aproximadamente de tres meses, destacó el Órgano Judicial.

Añadió que el expediente constaba de 717 tomos y en el desarrollo de la misma participaron dos abogados querellantes; 88 defensores técnicos particulares y 6 defensores públicos.

El Ministerio Público estuvo representado por la Fiscalía Anticorrupción.

En el fallo se advirtió que, de igual modo, el examen probatorio reveló que las irregularidades detectadas en el programa de compensación obedecieron a deficiencias administrativas y a falencias en los mecanismos de supervisión.

Además, el juzgado en su decisión expresó que la antijuridicidad material impone verificar si la conducta atribuida vulneró de manera real y efectiva el bien jurídico protegido, en este caso, la administración pública y el patrimonio estatal.