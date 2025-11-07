La agresión a Sheinbaum reaviva el debate sobre la violencia machista en el poder

Panamá adoptó hace tres décadas la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que fijó como meta la participación plena de las mujeres en la toma de decisiones. Aunque se han logrado avances —la representación femenina en la Asamblea Nacional ronda el 21 %—, los datos muestran un estancamiento: solo el 14,5 % de las candidaturas femeninas resultaron electas en el último ciclo, y apenas el 10,3 % de los corregimientos son liderados por mujeres, según cifras del PNUD.La normalización de la violencia política y los ajustes en la institucionalidad de género configuran un escenario que requiere atención sostenida. Más allá de la promulgación de leyes, la igualdad depende de estructuras capaces de ejecutarlas, de presupuestos suficientes y de un compromiso político constante para erradicar cualquier forma de violencia contra las mujeres en la vida pública.