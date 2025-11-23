La Chorrera divide celebración del 28 de noviembre, habrá dos desfiles: ¿Cuáles serán las rutas?

Habrá dos desfiles. La celebración de la Independencia de Panamá de España, que se conmemora cada 28 de noviembre por la gesta de 1821, tendrá modificaciones para este año en el distrito de La Chorrera, en la provincia de Panamá Oeste, uno de los puntos principales de esta festividad.

Debido a la gran participación, la Junta de Festejo ha implementado una nueva modalidad, dividiendo el desfile de delegaciones estudiantiles en dos días.

”Este año hubo que hacer una modalidad, primera vez que se hace”, detalló Aquiles Acevedo, presidente de la Junta de Festejo de La Chorrera, en declaraciones a TVN Noticias. La decisión obedece a la participación de aproximadamente 80 escuelas en total en el desfile del 28 de noviembre.

28 de noviembre: ¿Cuándo serán los desfiles en La Chorrera?

La agenda de celebraciones en el distrito se extenderá por tres días.

- Jueves 27 de Noviembre: Desfile de las Antorchas del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá.

- Viernes 28 de Noviembre: Desfile de delegaciones estudiantiles. Los actos protocolares iniciarán a las 7:00 a.m. La ruta del desfile será desde el Municipio de La Chorrera hasta la Panadería Cesarín

- Sábado 29 de Noviembre: Desfile de Bandas Independientes. Contará con la participación de 15 delegaciones y comenzará a partir de las 4:00 p.m. La ruta del desfile recorrerá desde el Parque 10 de noviembre hasta el Parque Libertador.