La Chorrera divide celebración del 28 de noviembre, habrá dos desfiles: ¿Cuáles serán las rutas?

Habrá dos desfiles. La celebración de la<b> Independencia de Panamá de España</b>, que se conmemora <b>cada 28 de noviembre por la gesta de 1821</b>, tendrá modificaciones para este año en el distrito de <b><a href="/tag/-/meta/la-chorrera">La Chorrera</a></b>, en la provincia de Panamá Oeste, uno de los puntos principales de esta festividad.Debido a la gran participación, la Junta de Festejo ha implementado una nueva modalidad, <b>dividiendo el desfile de delegaciones estudiantiles en dos días.</b><i>'Este año hubo que hacer una modalidad, primera vez que se hace',</i> detalló Aquiles Acevedo, presidente de la Junta de Festejo de La Chorrera, en declaraciones a TVN Noticias. La decisión obedece a la participación de aproximadamente <b>80 escuelas</b> en total en el desfile del 28 de noviembre.<b>28 de noviembre: ¿Cuándo serán los desfiles en La Chorrera?</b>La agenda de celebraciones en el distrito se extenderá por tres días.<b>- Jueves 27 de Noviembre:</b> Desfile de las Antorchas del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá.<b>- Viernes 28 de Noviembre:</b> Desfile de delegaciones estudiantiles. Los actos protocolares iniciarán a las <b>7:00 a.m. La ruta del desfile será desde el Municipio de La Chorrera hasta la Panadería Cesarín</b><b>- Sábado 29 de Noviembre:</b> Desfile de Bandas Independientes. Contará con la participación de <b>15 delegaciones</b> y comenzará a partir de las <b>4:00 p.m. </b>La ruta del desfile recorrerá desde el Parque 10 de noviembre hasta el Parque Libertador.