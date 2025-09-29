La transformación del Inadeh, nuevas estructuras y nuevo espíritu

A la par que se construye este nuevo complejo en la ciudad de Panamá, Pittí tiene el objetivo de llevar a buen término un centro logístico de formación en Bugaba, el centro del Parque Metropolitano de David (Pameda) para la atención de adultos mayores en Chiriquí, actualmente en licitación; el Inadeh Azul en Coclé y otro en La Chorrera. Estos centros se especializarán en la capacitación de personas con discapacidad.Los programas de capacitación están vinculados también con las necesidades que planteen los proyectos de Estado que se estarán impulsando en los próximos años. 'Tengo la meta de capacitar 4,000 personas que se convertirán en la mano de obra del gasoducto. Próximamente se iniciará el proyecto de construcción del ferrocarril Panamá- Chiriquí. El Centro logístico de Bugaba es ideado para toda la mano de obra que se va a utilizar en toda la provincia de Chiriquí, en Veraguas y hasta Azuero'.En Puerto Armuelles hay tres aulas habilitadas y está por adquirirse un simulador de grúa pórtica. El proyecto del puerto mejorará la economía de esta comunidad con muy bajos recursos. Allí se desarrollará también un área turística con un puerto de cruceros y se requerirán guías que hablen en inglés.'Son muchos planes. Esta va a ser la casa matriz del Inadeh, pero vamos a tener muchos otros centros con una inversión de casi 45 millones de dólares', afirma. Habrá un centro para agroindustria en Volcán, también en Aguadulce. La sede de Colón será trasladada, ya que el edificio actual está en malas condiciones.