Las 5 claves de hoy 23 de enero en Panamá y el mundo

Estas son las noticias que debes conocer hoy:

— CEPANIM: quiénes cobrarán y cómo

Los beneficiarios de los CEPANIM, creados por la Ley 506, incluyen a jubilados, pensionados y herederos de trabajadores afectados por el no pago oportuno del décimo tercer mes entre 1972 y 1983. El proceso de cobro y los requisitos ya están definidos, según explicó La Estrella de Panamá.

— Tocumen apunta alto para 2026

El Aeropuerto Internacional de Tocumen proyecta ingresos de hasta $356 millones en 2026, impulsados por el crecimiento sostenido de pasajeros, nuevas rutas y mayores operaciones comerciales.

— Décimo tercer mes: fecha oficial confirmada

El Gobierno anunció la fecha exacta en que se pagará el décimo tercer mes a los funcionarios públicos, un desembolso esperado por miles de familias y que tendrá impacto directo en el consumo y la economía local.

— Choque político: acusaciones desde la Asamblea

El diputado Luis Duke acusó al Gobierno y a la Contraloría General de la República de intentar debilitar políticamente a la Coalición Vamos, elevando el tono del debate político nacional.

— Panameño detenido en Venezuela rompe el silencio

A nivel internacional, el caso de Olmedo Javier Núñez, detenido por el régimen venezolano, genera atención. El marino aseguró que no era político, sino un profesional, y cuestionó los motivos de su aprehensión en Venezuela.