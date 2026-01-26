Las 5 claves de Panamá y el mundo | 26 de enero

Este lunes 26 de enero, la agenda informativa en Panamá está marcada por hechos relevantes en el ámbito judicial, político, deportivo y de interés internacional.

-Continúa por séptimo día la audiencia ordinaria del caso Odebrecht en Panamá, uno de los procesos judiciales más relevantes del país.

-El canciller de la República, Javier Martínez-Acha, destacó a Panamá como un punto de encuentro de líderes regionales, en el marco del Foro Económico Internacional que se celebrará en el país el próximo miércoles 28 de enero.

-Panamá hace historia en la NFL, ya que por primera vez un panameño disputará un Super Bowl. Se trata de Jaylinn Hawkins, de 28 años, quien alcanzó el máximo evento del fútbol americano profesional con los New England Patriots, tras la victoria de su equipo frente a los Denver Broncos.

-La presencia en el país del superyate Koru, propiedad del empresario Jeff Bezos, que se encuentra anclado en aguas panameñas ha generado atención.

-Al menos 34 personas han fallecido en la isla indonesia de Java a causa de un alud registrado el pasado sábado. Equipos de rescate continúan este lunes la búsqueda de unas 46 personas que permanecen desaparecidas, tras varios días de intensas lluvias.