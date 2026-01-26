Las 5 claves de Panamá y el mundo | 26 de enero

Este lunes 26 de enero, la agenda informativa en <b>Panamá </b>está marcada por hechos relevantes en el ámbito judicial, político, deportivo y de interés internacional.-Continúa por séptimo día la audiencia ordinaria del <b>caso Odebrecht</b> en <b>Panamá</b>, uno de los procesos judiciales más relevantes del país.-<b>El canciller de la República, Javier Martínez-Acha</b>, destacó a <b>Panamá </b>como un punto de encuentro de líderes regionales, en el marco del <b>Foro Económico Internacional</b> que se celebrará en el país el próximo <b>miércoles 28 de enero</b>.-<b>Panamá</b> hace historia en la <b>NFL</b>, ya que por primera vez un panameño disputará un <b>Super Bowl</b>. Se trata de <b>Jaylinn Hawkins</b>, de 28 años, quien alcanzó el máximo evento del fútbol americano profesional con los <b>New England Patriots</b>, tras la victoria de su equipo frente a los <b>Denver Broncos</b>.-La presencia en el país del superyate <i><b>Koru</b></i>, propiedad del empresario <b>Jeff Bezos</b>, que se encuentra anclado en aguas panameñas ha generado atención.-Al menos 34 personas han fallecido en la isla indonesia de <b>Java</b> a causa de un alud registrado el pasado sábado. Equipos de rescate continúan este lunes la búsqueda de unas 46 personas que permanecen desaparecidas, tras varios días de intensas lluvias.