Las 5 claves de Panamá y el mundo: lo que debes saber este 17 de junio

La agenda informativa de Panamá y el mundo este miércoles 17 de junio está marcada por el esperado debut de la selección panameña frente a Ghana en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

-La participación del conjunto canalero ha generado gran expectativa entre los aficionados, tanto en Toronto, ciudad sede del encuentro, como en Panamá, donde miles de seguidores siguen de cerca el desempeño del equipo nacional en su segunda experiencia mundialista.

-El Gobierno reglamentó la Ley 469 de 8 de mayo de 2025, mediante la cual se crea el Sistema Nacional de Alerta Amber para la búsqueda rápida y expedita de personas menores de edad reportadas como desaparecidas o sustraídas. La medida busca fortalecer los mecanismos de respuesta y coordinación entre las autoridades para la localización oportuna de niños, niñas y adolescentes.

-Un hecho de violencia conmocionó al país durante la mañana de este miércoles. Un ataque armado se registró en el sector de La Locería, donde sujetos desconocidos dispararon contra un vehículo sedán. De acuerdo con información conocida por La Estrella de Panamá, entre las víctimas se encontraban una menor de 10 años y el conductor del automóvil, identificado preliminarmente como su padrastro. Ambos fallecieron a consecuencia del ataque, mientras las autoridades desarrollan las investigaciones correspondientes.

-La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se perfila como virtual ganadora de las elecciones presidenciales de Perú, tras obtener una ventaja superior a los 35.000 votos sobre su contendiente, Roberto Sánchez, cuando ya se ha contabilizado más del 99 % de las actas electorales.

-Las tensiones en Medio Oriente continúan generando preocupación internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Irán que el acuerdo alcanzado para poner fin al conflicto “no es definitivo” y aseguró que, si Teherán “no se comporta”, Washington podría retomar las acciones militares, en declaraciones que han generado reacciones dentro y fuera de la región.