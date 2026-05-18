Las 5 claves que marcaron Panamá y el mundo este 18 de mayo

La agenda informativa de Panamá y el mundo cierra con hechos relevantes en el ámbito político, social y judicial este lunes 18 de mayo.

-El presidente José Raúl Mulino sostuvo una reunión con los ocho diputados que integran la bancada legislativa de Cambio Democrático, con el objetivo de coordinar futuras iniciativas legislativas consideradas estratégicas para el país.

-El lanzamiento del nuevo partido Unidos para la Nueva Era, liderado por el expresidente Martín Torrijos, continúa generando reacciones. El diputado Luis Duke señaló que el surgimiento de esta nueva organización también obliga al movimiento a reflexionar sobre su futuro político y sobre las limitaciones que podrían enfrentar las candidaturas independientes.

-La Caja de Seguro Social confirmó que los jubilados y pensionados comenzarán a cobrar a partir de este martes 19 de mayo, mientras que los pagos mediante cheques continuarán el miércoles 20 de mayo.

-El empresario colombiano Alex Saab reapareció este lunes en una corte de Miami, donde enfrenta nuevos cargos relacionados con lavado de dinero.

-Un ataque armado estremeció a la comunidad musulmana de San Diego, luego de que un individuo irrumpiera en el Centro Islámico de Clairemont y abriera fuego dentro del recinto.