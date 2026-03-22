Las 5 noticias más relevantes de la tarde en Panamá y el mundo | 22 de marzo

Panamá en alerta: más de 1,600 incendios en lo que va del año

Las autoridades reportaron un preocupante incremento de incendios a nivel nacional, con 1,647 siniestros registrados en lo que va del año, lo que refleja un aumento significativo en comparación con periodos anteriores.

Expertos advierten que la temporada seca, sumada a la acción humana, sigue siendo el principal detonante de estos eventos, que afectan áreas boscosas, la biodiversidad y la calidad del aire.

Dengue e influenza en aumento: mayoría de fallecidos no estaban vacunados

El país también enfrenta una alerta sanitaria por el repunte de casos de dengue e influenza. Las autoridades de salud informaron que la mayoría de las personas fallecidas no contaban con la vacuna, lo que ha encendido las alarmas.

El dengue, transmitido por el mosquito Aedes aegypti, sigue siendo una amenaza en la región, especialmente en contextos de alta humedad y acumulación de agua estancada.

Las autoridades reiteran el llamado urgente a la población a vacunarse y eliminar criaderos de mosquitos para frenar la propagación.

Trabajos en la Panamericana en La Chorrera durante toda la semana

Conductores que transitan por Panamá Oeste deben tomar precauciones. El Ministerio de Obras Públicas mantiene trabajos de limpieza, desbroce y tala en la vía Panamericana, específicamente en La Chorrera.

Las labores se extenderán durante toda la semana, por lo que se recomienda manejar con precaución y seguir las indicaciones del personal en la zona para evitar accidentes o retrasos.

Cuba se prepara ante posible conflicto con Estados Unidos

En el plano internacional, Cuba se encuentra en alerta ante una posible agresión por parte de Estados Unidos, en medio de una profunda crisis energética que afecta al país.

El gobierno cubano ha comenzado a tomar medidas preventivas, mientras crece la tensión política en la región, lo que genera preocupación por un posible escalamiento del conflicto.

Bolivia acude a las urnas en medio de tensión política

En Sudamérica, Bolivia vive una jornada electoral clave con la elección de gobernadores y alcaldes, en un contexto marcado por tensiones políticas internas.

Los comicios son vistos como un termómetro del clima político en el país y podrían redefinir el panorama de poder en varias regiones.