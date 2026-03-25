Potabilizadora de Chilibre: retiran equipo dañado y seguirá la baja presión

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que el motor con fallas mecánicas ya fue removido de la estación de bombeo de agua tratada y trasladado al taller ubicado en la planta potabilizadora de Federico Guardia Conte, donde será sometido a reparación.

La entidad indicó que especialistas trabajarán en jornadas extendidas con el objetivo de agilizar los trabajos y restablecer la operación completa lo antes posible. Mientras tanto, la planta se mantendrá operando al 90 %.