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Potabilizadora de Chilibre: retiran equipo dañado y seguirá la baja presión

Problema en planta de Chilibre afectará el suministro por casi una semana
Problema en planta de Chilibre afectará el suministro por casi una semana | Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 25/03/2026 09:21
Autoridades informan que los trabajos podrían tomar alrededor de seis días, aunque el tiempo final dependerá del estado en que se encuentre el motor tras la evaluación técnica.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que el motor con fallas mecánicas ya fue removido de la estación de bombeo de agua tratada y trasladado al taller ubicado en la planta potabilizadora de Federico Guardia Conte, donde será sometido a reparación.

La entidad indicó que especialistas trabajarán en jornadas extendidas con el objetivo de agilizar los trabajos y restablecer la operación completa lo antes posible. Mientras tanto, la planta se mantendrá operando al 90 %.

El superintendente de la planta, Javier Sánchez, explicó que la falla obligó a detener el equipo para realizar un mantenimiento completo, que abarca la revisión del motor, el reemplazo de piezas, limpieza y ajustes antes de su puesta en funcionamiento.

Indicó que los trabajos podrían tomar alrededor de seis días, aunque el tiempo final dependerá del estado en que se encuentre el motor tras la evaluación técnica.

Advirtió además que la reducción del 10 % en la producción afectará la red de distribución, generando baja presión de agua, especialmente en áreas altas y alejadas, donde incluso podría presentarse suministro intermitente.

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