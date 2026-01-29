Suspensión total en la potabilizadora de Chilibre dejará sin agua a Panamá y San Miguelito por 18 horas

El director del Idaan, Rutilio Villarreal, informó que la paralización de la planta de Chilibre forma parte del Plan Nacional de Mantenimiento, ya ejecutado en regiones como Chiriquí, Chame y Santiago. Los trabajos se realizarán en coordinación con el Conades e incluyen la interconexión del 'anillo del este', un proyecto que permitirá reforzar el envío de agua potable hacia esa zona de la ciudad.Durante la suspensión del servicio, el Idaan también dará mantenimiento a la subestación eléctrica de la planta, mientras que la Autoridad del Canal de Panamá inspeccionará el foso de succión en el lago y el sistema metropolitano realizará el cambio de válvulas.