  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil

Suspensión total en la potabilizadora de Chilibre dejará sin agua a Panamá y San Miguelito por 18 horas

El Idaan anuncia largo corte de agua este sábado 31 de enero
El Idaan anuncia largo corte de agua este sábado 31 de enero | Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 29/01/2026 14:46
Panamá y San Miguelito se verán afectados por un corte de agua potable este sábado, informó el Idaan.

Autoridades del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) confirmaron que la planta potabilizadora Federico Guardia Conte, ubicada en Chilibre, realizará un corte programado del suministro de agua potable este sábado 31 de enero de 2026.

La suspensión del servicio se extenderá desde las 5:00 de la mañana hasta las 11:30 de la noche y afectará a los distritos de Panamá y San Miguelito.

La entidad recomendó a la población tomar las previsiones necesarias ante la interrupción temporal del servicio.

Detalles de los trabajos en la planta potabilizadora de Chilibre

El director del Idaan, Rutilio Villarreal, informó que la paralización de la planta de Chilibre forma parte del Plan Nacional de Mantenimiento, ya ejecutado en regiones como Chiriquí, Chame y Santiago. Los trabajos se realizarán en coordinación con el Conades e incluyen la interconexión del “anillo del este”, un proyecto que permitirá reforzar el envío de agua potable hacia esa zona de la ciudad.

Durante la suspensión del servicio, el Idaan también dará mantenimiento a la subestación eléctrica de la planta, mientras que la Autoridad del Canal de Panamá inspeccionará el foso de succión en el lago y el sistema metropolitano realizará el cambio de válvulas.

VIDEOS
Lo Nuevo