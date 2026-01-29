Suspensión total en la potabilizadora de Chilibre dejará sin agua a Panamá y San Miguelito por 18 horas

Autoridades del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) confirmaron que la planta potabilizadora Federico Guardia Conte, ubicada en Chilibre, realizará un corte programado del suministro de agua potable este sábado 31 de enero de 2026.

La suspensión del servicio se extenderá desde las 5:00 de la mañana hasta las 11:30 de la noche y afectará a los distritos de Panamá y San Miguelito.

La entidad recomendó a la población tomar las previsiones necesarias ante la interrupción temporal del servicio.