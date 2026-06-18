Las 5 noticias que debes leer hoy | 18 de junio

Las declaraciones del presidente José Raúl Mulino sobre el CEPANIM, los conflictos de intereses en su gabinete, el futuro de Coiba y la elección en la Asamblea marcan la jornada.

1. CEPANIM: Mulino responde al reclamo por los intereses de negociación

El presidente José Raúl Mulino aseguró que no intervendrá en las políticas del Banco Nacional respecto a los intereses aplicados en la negociación de los CEPANIM. El mandatario recordó que, aunque la entidad es estatal, opera bajo las reglas del sistema bancario y compite con el resto de los bancos de la plaza.

2. José Luis Rodríguez tras la derrota: “Fuimos superiores a Ghana” Luego del revés 1-0 ante Ghana en el debut mundialista, José Luis Rodríguez lamentó el resultado y demostró que Panamá hizo méritos para obtener un mejor desenlace. El mediocampista reconoció que el equipo quedó golpeado por recibir el gol en los minutos finales, pero destacó el nivel competitivo mostrado por la selección.

3. Mulino sobre Boyd Galindo y Andrade: “No tengo protección política para nadie” El presidente rechazó cualquier señalamiento de favoritismo frente a las investigaciones relacionadas con posibles conflictos de intereses que involucran a los ministros Fernando Boyd Galindo y José Luis Andrade. Mulino afirmó que las instituciones deben actuar con independencia y que no brindarán protección política a ningún funcionario.

4. Reclusos en Coiba: Mulino promete proteger la isla Ante las preocupaciones por el traslado de privados de libertad a la isla de Coiba, el mandatario aseguró que se reforzarán las de conservación y vigilancia para evitar afectaciones ambientales. También sostuvo que existen diferencias importantes con experiencias anteriores, entre ellas el aislamiento total de la zona y la ausencia de señal telefónica.

5. Elección en la Asamblea: Mulino trabajará con quien resulte electo De cara a la renovación de la junta directiva de la Asamblea Nacional, Mulino manifestó que mantendrá una relación de trabajo con cualquiera de los candidatos que resulte ganador, incluyendo a Sergio “Chello” Gálvez Camacho o Shirley Castañeda. El mandatario insistió en la necesidad de construir acuerdos para avanzar en la agenda legislativa del país.