Elección en la Asamblea: Mulino dice que trabajará con Camacho o Shirley Castañeda si presiden la Asamblea

Las declaraciones se producen en momentos en que distintos sectores políticos mantienen conversaciones de cara a la elección de la junta directiva de la <b>Asamblea Nacional</b>, uno de los acontecimientos políticos más importantes del año.Hasta el momento <b>Castañeda </b>ha sido confirmada por el partido Realizando Metas como candidata a la Asamblea, aunque el nombre de <b>Camacho </b>se ha escuchado entre las figuras que podrían aspirar a dirigir el Legislativo durante el próximo período.La elección está prevista para el 1 de julio, fecha en la que también se instalará un nuevo período de sesiones ordinarias.