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Política

Elección en la Asamblea: Mulino dice que trabajará con Camacho o Shirley Castañeda si presiden la Asamblea

Mulino aseguró que no tiene inconvenientes en trabajar con cualquiera de los diputados que resulte electo presidente de la Asamblea.
Mulino aseguró que no tiene inconvenientes en trabajar con cualquiera de los diputados que resulte electo presidente de la Asamblea. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Darine Waked
  • 18/06/2026 09:48
El mandatario aseguró que no tiene objeciones hacia ninguno de los nombres que suenan para dirigir el Legislativo

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A menos de dos semanas de la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, el presidente José Raúl Mulino aseguró que su gobierno podrá trabajar sin inconvenientes con cualquiera de los diputados que logre alcanzar la presidencia del Órgano Legislativo.

Durante su conferencia semanal de este 18 de junio, Mulino fue consultado sobre los nombres que han comenzado a sonar para ocupar la presidencia de la Asamblea a partir del próximo 1 de julio, entre ellos la diputada Shirley Castañeda, y el diputado Luis Eduardo Camacho.

Ante la pregunta sobre cómo se sentiría el Ejecutivo trabajando con alguno de ellos al frente de la Asamblea, el mandatario respondió que no tiene objeciones hacia ninguno de los dos.

“Me siento bien con cualquiera de los dos. Con el diputado Camacho y con la diputada Castañeda. No tengo ningún problema con ninguno de los dos si los votos los llevan a la presidencia del Órgano Legislativo”, afirmó.

La carrera por el 1 de julio

Las declaraciones se producen en momentos en que distintos sectores políticos mantienen conversaciones de cara a la elección de la junta directiva de la Asamblea Nacional, uno de los acontecimientos políticos más importantes del año.

Hasta el momento Castañeda ha sido confirmada por el partido Realizando Metas como candidata a la Asamblea, aunque el nombre de Camacho se ha escuchado entre las figuras que podrían aspirar a dirigir el Legislativo durante el próximo período.

La elección está prevista para el 1 de julio, fecha en la que también se instalará un nuevo período de sesiones ordinarias.

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