Elección en la Asamblea: Mulino dice que trabajará con Camacho o Shirley Castañeda si presiden la Asamblea

A menos de dos semanas de la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, el presidente José Raúl Mulino aseguró que su gobierno podrá trabajar sin inconvenientes con cualquiera de los diputados que logre alcanzar la presidencia del Órgano Legislativo.

Durante su conferencia semanal de este 18 de junio, Mulino fue consultado sobre los nombres que han comenzado a sonar para ocupar la presidencia de la Asamblea a partir del próximo 1 de julio, entre ellos la diputada Shirley Castañeda, y el diputado Luis Eduardo Camacho.

Ante la pregunta sobre cómo se sentiría el Ejecutivo trabajando con alguno de ellos al frente de la Asamblea, el mandatario respondió que no tiene objeciones hacia ninguno de los dos.

“Me siento bien con cualquiera de los dos. Con el diputado Camacho y con la diputada Castañeda. No tengo ningún problema con ninguno de los dos si los votos los llevan a la presidencia del Órgano Legislativo”, afirmó.