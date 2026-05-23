Las 5 noticias que debes leer hoy | 23 de mayo

EE.UU. confirma entrenamiento militar y operativo de seguridad en Caracas

La Embajada de Estados Unidos en Caracas informó que realiza un ejercicio de respuesta militar y de seguridad vinculado a protocolos de preparación y cooperación. El operativo estaría relacionado con acciones preventivas y de estabilidad en la zona.

Jubilados y pensionados ya tienen fechas de cobro para junio

La Caja de Seguro Social (CSS) estableció el calendario de pagos de junio. Los depósitos por ACH serán el 4 y 19 de junio, mientras que quienes cobran por cheque podrán retirarlo el 5 y 22 de junio.

IMA suspenderá temporalmente tienda en Bingos Nacionales

El Instituto de Mercadeo Agropecuario anunció el cierre temporal de la tienda ubicada en Bingos Nacionales debido a la realización del Mega Bingo TV Mundial, lo que obligará a pausar las ventas por algunos días.

Frank Abrego recibe reconocimiento de EE.UU.

El ministro de Seguridad, Frank Abrego, recibió una medalla del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos, en un acto que destaca la cooperación entre ambos países en temas de seguridad.

Expresidente de Costa Rica habla sobre la relación con Panamá

El expresidente costarricense Luis Guillermo Solís aseguró que “ni Costa Rica ni Panamá tienen causal de divorcio”, resaltando que ambos países están destinados a mantener una relación permanente por su vecindad y cooperación regional.