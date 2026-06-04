Las 5 noticias que debes leer hoy | 4 de junio

Estas son las cinco noticias que están captando la atención de los lectores.

1. Panamá rechaza a un tercer presunto integrante del Tren de Aragua

Las autoridades migratorias panameñas rechazaron el ingreso de un tercer ciudadano señalado por presuntos vínculos con la organización criminal Tren de Aragua en menos de 48 horas.

La medida se suma a otras acciones recientes adoptadas por el Servicio Nacional de Migración para reforzar los controles de seguridad y evitar el ingreso de personas consideradas un riesgo para el país. En los últimos días, varios extranjeros vinculados presuntamente a esta estructura criminal han sido expulsados o inadmitidos por las autoridades panameñas.

2. Gobierno exige respuestas tras el apagón que afectó a miles de usuarios

La Secretaría Nacional de Energía solicitó explicaciones formales a ETESA y al Centro Nacional de Despacho (CND) luego de las fallas registradas en el Sistema Interconectado Nacional durante los últimos días.

Las autoridades exigen un informe técnico detallado sobre las causas de los eventos eléctricos y un plan de acción que permita reducir el riesgo de nuevas interrupciones en el servicio. Los recientes apagones han generado preocupación entre usuarios y sectores productivos del país.

3. La fuga de La Joyita deja condenados y 53 prófugos siguen siendo buscados

Las consecuencias de la fuga masiva registrada en La Joyita continúan. Mientras avanzan las investigaciones y ya se reportan las primeras condenas relacionadas con el caso, los organismos de seguridad mantienen operativos para ubicar a decenas de reclusos que aún permanecen prófugos.

El incidente, considerado uno de los más graves registrados recientemente en el sistema penitenciario panameño, dejó además víctimas fatales, heridos y severos daños dentro del centro penal.

4. Neymar no viajará con Brasil y aumenta la incertidumbre sobre su estado físico

La selección de Brasil confirmó que Neymar continuará con su proceso de fisioterapia y no formará parte del viaje para el amistoso frente a Egipto.

La ausencia del astro brasileño mantiene la atención de aficionados y especialistas, quienes siguen de cerca su recuperación física en una temporada marcada por diversas molestias y lesiones.

5. Kadir Barría sigue brillando y recibe elogios desde Brasil

El delantero panameño Kadir Barría volvió a ser noticia luego de marcar en la victoria de Panamá sobre República Dominicana en un amistoso de preparación mundialista.

Su actuación fue destacada por Botafogo, club dueño de su ficha, que celebró públicamente el gol del atacante de 18 años. El reconocimiento del conjunto brasileño volvió a colocar al joven delantero en el centro de las conversaciones futbolísticas y reafirma el crecimiento que está experimentando una de las principales promesas del fútbol panameño.