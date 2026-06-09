Las 5 noticias que debes leer hoy | 9 de junio de 2026

EE. UU. bombardea Irán y aumenta la tensión en Oriente Medio

La crisis en Oriente Medio escaló este lunes luego de que Estados Unidos lanzara bombardeos contra posiciones iraníes en respuesta al derribo de un helicóptero Apache estadounidense en el estrecho de Ormuz.

El ataque, descrito por Washington como una acción de “autodefensa”, amenaza con romper los esfuerzos diplomáticos y mantiene en alerta a la comunidad internacional.

IKEA inicia reclutamiento de personal en Panamá

La llegada de IKEA al mercado panameño comienza a tomar forma. La empresa abrió su proceso de reclutamiento para diferentes plazas laborales de cara al inicio de operaciones, que en una primera etapa será exclusivamente en línea.

Los interesados podrán aplicar a través de las plataformas habilitadas por la compañía.

CEPANIM: ya hay fechas de entrega por provincias

El Ministerio de Economía y Finanzas anunció el cronograma oficial para la entrega de los CEPANIM.

En la provincia de Panamá comenzará el 15 de junio de 2026, mientras que en el resto del país será a partir del 22 de junio. Además, los beneficiarios pueden verificar en línea el estado de su trámite y consultar la fecha y hora de su cita.

Perú podría tardar semanas en conocer a su próximo presidente

El ajustado resultado del balotaje presidencial mantiene a Perú en un escenario de incertidumbre política.

La estrecha diferencia entre los candidatos obligará a un escrutinio detallado y a la revisión de actas observadas, por lo que las autoridades electorales advierten que la proclamación oficial del ganador podría demorarse varias semanas.

Drones, la nueva amenaza para la seguridad en las cárceles panameñas

Las autoridades panameñas han detectado un incremento en el uso de drones para intentar introducir artículos prohibidos en centros penitenciarios.

Equipos de seguridad advierten que esta modalidad representa un desafío creciente para el control de las cárceles y analizan nuevas medidas tecnológicas y operativas para contrarrestarla.