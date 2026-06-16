Las 5 noticias que marcan el pulso del día | 16 de junio

La Lotería Fiscal ya tiene nuevas fechas, la pugna por la Asamblea entra en una fase decisiva y un acuerdo entre Estados Unidos e Irán sorprende al escenario internacional. Estas son las noticias que marcan la jornada.<b>DGI confirma las fechas del segundo sorteo regional de la Lotería Fiscal</b>La Dirección General de Ingresos (DGI) anunció el calendario del segundo sorteo regional de la Lotería Fiscal, que se realizará en agosto.Las jornadas estarán distribuidas por provincias y forman parte del programa que busca incentivar el cumplimiento tributario entre los contribuyentes.<b>Camacho oficializa a Shirley Castañeda como candidata de RM para la Asamblea</b>El diputado y dirigente de Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho, confirmó que Shirley Castañeda será la candidata del colectivo para presidir la Asamblea Nacional. Según explicó, la decisión responde a acuerdos internos del partido, aunque evitó convertir la contienda en un enfrentamiento directo con el actual presidente del Legislativo.<b>Jorge Herrera evaluaría retirarse de la carrera por la presidencia de la Asamblea</b>En medio de las negociaciones políticas, el diputado Jorge Herrera estaría considerando desistir de su candidatura a la presidencia de la Asamblea Nacional.El posible movimiento reconfiguraría el panorama de alianzas y podría facilitar consensos entre las distintas bancadas de cara a la elección de la nueva junta directiva.<b>Trump e Irán pasan de la confrontación a una negociación histórica</b>Tras semanas de tensión en Medio Oriente, un inesperado giro diplomático abrió la puerta a una nueva etapa entre Estados Unidos e Irán.Un acuerdo impulsado por la administración de Donald Trump contempla una hoja de ruta para reducir las hostilidades, aunque persisten diferencias sobre el programa nuclear iraní y la postura de Israel frente al entendimiento.<b>Alerta por impacto de una cárcel en Isla Coiba</b>Expertos y sectores locales advierten que la presencia de reos en Isla Coiba, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, podría afectar gravemente el turismo, la investigación científica y la economía de las comunidades cercanas. El debate sobre el futuro del área ha reavivado las críticas por el posible uso penitenciario de uno de los principales tesoros naturales del país.