Las 5 noticias que marcan el pulso del día | 16 de junio

La Lotería Fiscal ya tiene nuevas fechas, la pugna por la Asamblea entra en una fase decisiva y un acuerdo entre Estados Unidos e Irán sorprende al escenario internacional. Estas son las noticias que marcan la jornada.

DGI confirma las fechas del segundo sorteo regional de la Lotería Fiscal

La Dirección General de Ingresos (DGI) anunció el calendario del segundo sorteo regional de la Lotería Fiscal, que se realizará en agosto.

Las jornadas estarán distribuidas por provincias y forman parte del programa que busca incentivar el cumplimiento tributario entre los contribuyentes.

Camacho oficializa a Shirley Castañeda como candidata de RM para la Asamblea

El diputado y dirigente de Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho, confirmó que Shirley Castañeda será la candidata del colectivo para presidir la Asamblea Nacional.

Según explicó, la decisión responde a acuerdos internos del partido, aunque evitó convertir la contienda en un enfrentamiento directo con el actual presidente del Legislativo.

Jorge Herrera evaluaría retirarse de la carrera por la presidencia de la Asamblea

En medio de las negociaciones políticas, el diputado Jorge Herrera estaría considerando desistir de su candidatura a la presidencia de la Asamblea Nacional.

El posible movimiento reconfiguraría el panorama de alianzas y podría facilitar consensos entre las distintas bancadas de cara a la elección de la nueva junta directiva.

Trump e Irán pasan de la confrontación a una negociación histórica

Tras semanas de tensión en Medio Oriente, un inesperado giro diplomático abrió la puerta a una nueva etapa entre Estados Unidos e Irán.

Un acuerdo impulsado por la administración de Donald Trump contempla una hoja de ruta para reducir las hostilidades, aunque persisten diferencias sobre el programa nuclear iraní y la postura de Israel frente al entendimiento.

Alerta por impacto de una cárcel en Isla Coiba

Expertos y sectores locales advierten que la presencia de reos en Isla Coiba, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, podría afectar gravemente el turismo, la investigación científica y la economía de las comunidades cercanas.

El debate sobre el futuro del área ha reavivado las críticas por el posible uso penitenciario de uno de los principales tesoros naturales del país.