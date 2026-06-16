Panamá lidera ranking mundial: Tocumen es elegido el mejor aeropuerto del planeta en 2026

Para elaborar la clasificación, <b>AirHelp </b>analizó estadísticas de puntualidad operacional y recopiló opiniones de viajeros de más de 68 países.La evaluación tomó en cuenta aspectos como <b>la atención del personal, los tiempos de espera, la limpieza, la oferta comercial, los espacios de entretenimiento, la comodidad de las áreas comunes y la calidad general de las instalaciones aeroportuarias</b>.<b>Tocumen </b>destacó especialmente <b>en la eficiencia de sus operaciones</b>, un elemento cada vez más valorado por los pasajeros en un contexto de creciente congestión aérea en los principales aeropuertos del mundo.Además de su desempeño operativo, <b>la terminal panameña ofrece una amplia variedad de tiendas, restaurantes y salas VIP</b> que contribuyen a mejorar la experiencia de quienes utilizan sus instalaciones.