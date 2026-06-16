Panamá lidera ranking mundial: Tocumen es elegido el mejor aeropuerto del planeta en 2026

Panamá vuelve a colocarse en el mapa global de la aviación. El Aeropuerto Internacional de Tocumen fue reconocido como el mejor aeropuerto del mundo en 2026, de acuerdo con el más reciente informe de la plataforma especializada AirHelp, que evaluó el desempeño de terminales aéreas en distintas regiones del planeta. La principal puerta de entrada y salida del país obtuvo la primera posición gracias a una combinación de factores que incluyeron puntualidad de los vuelos, calidad de la experiencia de los pasajeros y condiciones de sus instalaciones. El reconocimiento consolida a Tocumen como uno de los principales centros de conexión aérea de América Latina y refuerza el papel estratégico de Panamá dentro de las rutas internacionales.

Puntualidad, experiencia y servicios impulsaron el liderazgo

Para elaborar la clasificación, AirHelp analizó estadísticas de puntualidad operacional y recopiló opiniones de viajeros de más de 68 países. La evaluación tomó en cuenta aspectos como la atención del personal, los tiempos de espera, la limpieza, la oferta comercial, los espacios de entretenimiento, la comodidad de las áreas comunes y la calidad general de las instalaciones aeroportuarias. Tocumen destacó especialmente en la eficiencia de sus operaciones, un elemento cada vez más valorado por los pasajeros en un contexto de creciente congestión aérea en los principales aeropuertos del mundo. Además de su desempeño operativo, la terminal panameña ofrece una amplia variedad de tiendas, restaurantes y salas VIP que contribuyen a mejorar la experiencia de quienes utilizan sus instalaciones.

Un año récord para Tocumen

El reconocimiento llega después de un año histórico para el aeropuerto panameño. Según cifras oficiales, más de 20,9 millones de pasajeros transitaron por Tocumen durante 2025, la cifra más alta registrada en la historia de la terminal. Ubicado al este de la Ciudad de Panamá, el aeropuerto se ha consolidado como uno de los principales centros de conexión del continente, facilitando el tránsito de viajeros entre América del Norte, América del Sur, el Caribe y otros destinos internacionales. Su posición geográfica privilegiada ha convertido a Panamá en un punto clave para las aerolíneas que operan rutas regionales y de largo alcance.

Brasil y Sudáfrica completan el podio

El segundo lugar del ranking fue para el Aeropuerto Internacional Pinto Martins, en Fortaleza, Brasil, cuyo desempeño en materia de puntualidad y satisfacción de los usuarios impulsó su posición en la clasificación. La tercera posición correspondió al Aeropuerto Internacional de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, que el año anterior había ocupado el primer puesto de la lista. Mientras tanto, algunos de los aeropuertos más reconocidos del mundo experimentaron retrocesos. El Aeropuerto Internacional Hamad, en Catar, considerado durante años uno de los mejores del planeta, cayó hasta el puesto 79 debido a una disminución en sus indicadores de puntualidad y comodidad, según el informe.

Un reconocimiento para la conectividad de Panamá