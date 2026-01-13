Las 7 claves del día en Panamá y el mundo | 13 de enero - Lo que debes saber antes de dormir

— Audiencia del caso Odebrecht entra en fase decisiva El excandidato presidencial José Domingo Arias reiteró ante el tribunal que las pruebas del expediente confirman su inocencia en el proceso relacionado con Odebrecht, uno de los casos de corrupción más emblemáticos del país.

— Tragedia vial en el puente sobre el río Pacora Un accidente de tránsito dejó una mujer fallecida y al menos 24 personas heridas, generando preocupación por la seguridad vial y un amplio operativo de emergencia.

— Lluvias y alta radiación solar marcan el clima del día Las autoridades meteorológicas advirtieron sobre aguaceros aislados, tormentas eléctricas y niveles elevados de radiación UV en varias regiones del país, recomendando precaución a la población.

— Asamblea abre debate para suprimir el Ministerio de la Mujer La Asamblea Nacional inició el debate de un proyecto de ley que propone eliminar el Ministerio de la Mujer y crear el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), una iniciativa que ha generado reacciones encontradas en distintos sectores.

— La selección panameña continúa su preparación El defensor Kadir Barría afirmó que su convocatoria es resultado del trabajo constante, mientras el equipo nacional sigue afinando detalles para próximos compromisos internacionales.

— Juez frena orden de captura contra Raúl Rocha Cantú Un juez suspendió la orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú, copropietario de la Miss Universe Organization, en una decisión judicial que ha tenido eco en la esfera empresarial y de la farándula internacional.

— Video viral desata investigación policial La Policía Nacional abrió una investigación interna tras la difusión de un video que mostraría un presunto soborno durante una infracción de tránsito, hecho que generó amplio debate en redes sociales.