Las 7 claves del día en Panamá y el mundo | 13 de enero - Lo que debes saber antes de dormir

— <b>Audiencia del caso Odebrecht entra en fase decisiva </b>El excandidato presidencial <b>José Domingo Arias</b> reiteró ante el tribunal que las pruebas del expediente confirman su inocencia en el proceso relacionado con <b>Odebrecht</b>, uno de los casos de corrupción más emblemáticos del país.— <b>Tragedia vial en el puente sobre el río Pacora </b>Un accidente de tránsito dejó una mujer fallecida y al menos 24 personas heridas, generando preocupación por la seguridad vial y un amplio operativo de emergencia.— <b>Lluvias y alta radiación solar marcan el clima del día </b>Las autoridades meteorológicas advirtieron sobre aguaceros aislados, tormentas eléctricas y niveles elevados de radiación UV en varias regiones del país, recomendando precaución a la población.— <b>Asamblea abre debate para suprimir el Ministerio de la Mujer </b>La <b>Asamblea Nacional</b> inició el debate de un proyecto de ley que propone eliminar el Ministerio de la Mujer y crear el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), una iniciativa que ha generado reacciones encontradas en distintos sectores.— <b>La selección panameña continúa su preparación </b>El defensor Kadir Barría afirmó que su convocatoria es resultado del trabajo constante, mientras el equipo nacional sigue afinando detalles para próximos compromisos internacionales.— <b>Juez frena orden de captura contra Raúl Rocha Cantú </b>Un juez suspendió la orden de aprehensión contra <b>Raúl Rocha Cantú</b>, copropietario de la <b>Miss Universe Organization</b>, en una decisión judicial que ha tenido eco en la esfera empresarial y de la farándula internacional.— <b>Video viral desata investigación policial </b>La <b>Policía Nacional</b> abrió una investigación interna tras la difusión de un video que mostraría un presunto soborno durante una infracción de tránsito, hecho que generó amplio debate en redes sociales.