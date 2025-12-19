  1. Inicio
Juez federal ordena en México la captura de Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo

Por
Emiliana Tuñón
  • 19/12/2025 10:30
El juez ordenó la detención del empresario tras ser declarado prófugo y perder el acuerdo que le permitía colaborar en una investigación por delincuencia organizada.

Un juez federal de México ordenó la detención del empresario Raúl Rocha, copropietario del certamen Miss Universo, tras revocar el acuerdo que le permitía colaborar como testigo en una investigación por delincuencia organizada, luego de que fuera declarado prófugo de la justicia por la Fiscalía General de la República (FGR).

La medida judicial se deriva de una investigación que vincula a Rocha con una red dedicada al contrabando de hidrocarburos, conocido como huachicol, así como al tráfico de armas de fuego. De acuerdo con la FGR, el empresario habría tenido un rol activo en la dirección y financiamiento de la presunta organización criminal.

La orden fue emitida por el juez Octavio Alarcón Terrón, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Querétaro, quien determinó dejar sin efecto el criterio de oportunidad otorgado previamente al imputado, al considerar que incumplió con su obligación de comparecer ante la autoridad.

Juez ordena arresto de copropietario de Miss Universo en México

Según el expediente, Raúl Rocha fue citado entre el 8 y el 12 de diciembre para rendir declaración, pero no acudió a las audiencias. El empresario solicitó que su comparecencia se realizara de manera remota, alegando riesgos para su seguridad personal.

El juez también consideró que existe un alto riesgo de fuga, debido a la capacidad económica del imputado y a la falta de un domicilio conocido en territorio mexicano, lo que justificó la emisión de la orden de aprehensión.

Aunque la fiscalía planteó que la red criminal también estaría vinculada con el tráfico de drogas, el juez precisó que no se encontraron elementos suficientes para sustentar ese señalamiento, por lo que la orden se limita al delito de delincuencia organizada relacionada con hidrocarburos y armas.

