Juez federal ordena en México la captura de Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo

Un juez federal de México ordenó la detención del empresario Raúl Rocha, copropietario del certamen Miss Universo, tras revocar el acuerdo que le permitía colaborar como testigo en una investigación por delincuencia organizada, luego de que fuera declarado prófugo de la justicia por la Fiscalía General de la República (FGR).

La medida judicial se deriva de una investigación que vincula a Rocha con una red dedicada al contrabando de hidrocarburos, conocido como huachicol, así como al tráfico de armas de fuego. De acuerdo con la FGR, el empresario habría tenido un rol activo en la dirección y financiamiento de la presunta organización criminal.

La orden fue emitida por el juez Octavio Alarcón Terrón, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Querétaro, quien determinó dejar sin efecto el criterio de oportunidad otorgado previamente al imputado, al considerar que incumplió con su obligación de comparecer ante la autoridad.