Juez federal ordena en México la captura de Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo

Según el expediente, Raúl Rocha fue citado entre el <b>8 y el 12 de diciembre</b> para rendir declaración, pero no acudió a las audiencias. El empresario solicitó que su comparecencia se realizara de manera remota, alegando riesgos para su seguridad personal.El juez también consideró que existe un alto riesgo de fuga, debido a la capacidad económica del imputado y a la falta de un domicilio conocido en territorio mexicano, lo que justificó la emisión de la orden de aprehensión.Aunque la fiscalía planteó que la red criminal también estaría vinculada con el tráfico de drogas, el juez precisó que no se encontraron elementos suficientes para sustentar ese señalamiento, por lo que la orden se limita al delito de delincuencia organizada relacionada con hidrocarburos y armas.