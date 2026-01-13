Raúl Rocha Cantú: juez frena orden de captura contra copropietario de Miss Universo

Un juez federal concedió una suspensión definitiva al empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, copropietario de la Miss Universe Organization, con lo que se frena, por ahora, la ejecución de una orden de aprehensión en su contra y se mantiene su estatus como testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR).

La resolución, publicada en las listas del Órgano de Administración Judicial (OAJ), ordena que “las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan”, lo que impide que los actos reclamados por la defensa produzcan efectos legales mientras la suspensión esté vigente. En la práctica, esto otorga a Rocha Cantú un blindaje legal temporal, siempre que se respeten las condiciones fijadas por el juez.

El fallo representa un revés para la FGR, que el pasado 18 de diciembre decidió retirar el criterio de oportunidad que había concedido al empresario, argumentando su presunta participación en delincuencia organizada.

Tras esa decisión, la Fiscalía solicitó una orden de captura; sin embargo, el juez consideró fundados los argumentos de la defensa, al señalar inconsistencias en la forma en que se revocó el beneficio y en la ejecución pretendida de la orden.

Con base en ello, la autoridad judicial determinó conceder la suspensión definitiva para evitar daños de difícil reparación, mientras se analiza a fondo el caso. La medida no cancela el proceso ni exonera al empresario, pero limita las acciones inmediatas de la Fiscalía.

Investigación y señalamientos

La situación legal de Rocha Cantú se complicó a partir de noviembre de 2025, cuando la FGR abrió una investigación por la presunta existencia de una red criminal dedicada al tráfico de armas, drogas y combustible (huachicol), con operaciones entre México y Guatemala.

Entre los señalamientos figuran supuestos financiamientos a organizaciones criminales, operaciones ilícitas con hidrocarburos y el presunto suministro de armamento a grupos delictivos.

Vínculo con Miss Universo y medidas financieras

El caso cobró mayor notoriedad al vincularse con el certamen Miss Universo 2025, especialmente tras la coronación de la mexicana Fátima Bosch, un proceso marcado por controversias, abucheos y renuncias de jueces, quienes denunciaron presuntas influencias internas.

En paralelo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el congelamiento de cuentas bancarias de Rocha Cantú en México como medida preventiva derivada de la investigación.

Con la suspensión definitiva, Rocha Cantú evita por ahora la detención y conserva su estatus de colaborador; no obstante, las investigaciones continúan abiertas y el desenlace del caso dependerá de las resoluciones judiciales que se emitan en las próximas etapas del proceso.