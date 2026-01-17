Las 7 claves del día en Panamá y el mundo | 17 de enero

Este sábado 17 de enero se desarrollan diversos acontecimientos de importancia tanto a nivel nacional como internacional. -La ciudad de <b>Las Tablas</b> se convierte en el epicentro de la tradición panameña con la celebración del <b>Desfile de las Mil Polleras</b>, uno de los eventos folclóricos más emblemáticos del país, que resalta la identidad y el patrimonio cultural nacional.-El presidente de la República, <b>José Raúl Mulino</b>, se encuentra en <b>Paraguay</b>, tras viajar el viernes 16 de enero para cumplir una agenda oficial. El mandatario participa como <b>testigo de honor</b> en la firma del <b>Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea</b>, acto previsto para este sábado en la ciudad de <b>Asunción</b>.-El <b>Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC)</b> alertó a la población sobre un <b>aviso de vigilancia meteorológica</b> emitido por el <b>Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)</b>, ante la ocurrencia de lluvias y tormentas significativas en gran parte del territorio nacional. La vigilancia se mantendrá vigente hasta las <b>11:59 p.m. del domingo 19 de enero de 2026</b>.-La <b>Alcaldía de Arraiján</b> denunció que la noche del viernes 16 de enero se registró un <b>segundo atentado contra la administración municipal</b>, tras el robo de un bus oficial y la agresión con arma blanca a un agente de la Policía Municipal.-El <b>Servicio Nacional Aeronaval (Senan)</b> decomisó 5,356 paquetes de presunta droga durante una operación realizada en playa Bongo, Isla del Rey, en el archipiélago de Las Perlas.-La presidenta interina de <b>Venezuela</b>, <b>Delcy Rodríguez</b>, decidió apartar del gabinete al empresario colombiano <b>Alex Saab</b>, considerado uno de los principales aliados del oficialismo, como parte de una reestructuración del Ejecutivo, según informó el medio Swissinfo.-El presidente de Estados Unidos, <b>Donald Trump</b>, elogió a la líder opositora venezolana <b>María Corina Machado</b>, luego de que esta le ofreciera la medalla asociada a su <b>Premio Nobel de la Paz</b> como gesto de reconocimiento por su rol en la resolución de conflictos internacionales. Trump indicó que ambos volverán a conversar próximamente.