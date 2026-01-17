Las 7 claves del día en Panamá y el mundo | 17 de enero

Este sábado 17 de enero se desarrollan diversos acontecimientos de importancia tanto a nivel nacional como internacional.

-La ciudad de Las Tablas se convierte en el epicentro de la tradición panameña con la celebración del Desfile de las Mil Polleras, uno de los eventos folclóricos más emblemáticos del país, que resalta la identidad y el patrimonio cultural nacional.

-El presidente de la República, José Raúl Mulino, se encuentra en Paraguay, tras viajar el viernes 16 de enero para cumplir una agenda oficial. El mandatario participa como testigo de honor en la firma del Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea, acto previsto para este sábado en la ciudad de Asunción.

-El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) alertó a la población sobre un aviso de vigilancia meteorológica emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), ante la ocurrencia de lluvias y tormentas significativas en gran parte del territorio nacional. La vigilancia se mantendrá vigente hasta las 11:59 p.m. del domingo 19 de enero de 2026.

-La Alcaldía de Arraiján denunció que la noche del viernes 16 de enero se registró un segundo atentado contra la administración municipal, tras el robo de un bus oficial y la agresión con arma blanca a un agente de la Policía Municipal.

-El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) decomisó 5,356 paquetes de presunta droga durante una operación realizada en playa Bongo, Isla del Rey, en el archipiélago de Las Perlas.

-La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, decidió apartar del gabinete al empresario colombiano Alex Saab, considerado uno de los principales aliados del oficialismo, como parte de una reestructuración del Ejecutivo, según informó el medio Swissinfo.

-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió a la líder opositora venezolana María Corina Machado, luego de que esta le ofreciera la medalla asociada a su Premio Nobel de la Paz como gesto de reconocimiento por su rol en la resolución de conflictos internacionales. Trump indicó que ambos volverán a conversar próximamente.