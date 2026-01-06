Las seis claves del día en Panamá y el mundo | 6 de enero

Este martes 6 de enero, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, afirmó que la Constitución venezolana y el derecho internacional establecen que Nicolás Maduro cuenta con inmunidad por su condición de presidente, lo que según indicó impide que sea arrestado o procesado por tribunales extranjeros.

-María Corina Machado aseguró en declaraciones a la cadena estadounidense Fox News que regresará a Venezuela lo antes posible, al tiempo que lanzó fuertes críticas contra la vicepresidenta interina Delcy Rodríguez. Esta fue la primera entrevista concedida por Machado desde los hechos ocurridos el pasado fin de semana, cuando fuerzas militares estadounidenses capturaron y sacaron por la fuerza de Caracas al mandatario Nicolás Maduro durante un operativo que incluyó bombardeos en la capital venezolana.

-La Asamblea Nacional celebró su primera sesión ordinaria del año, bajo la presidencia de Jorge Herrera, en una jornada marcada por la habilitación de suplentes de varios diputados. Durante la lectura de correspondencia se oficializaron sustituciones tanto por periodos cortos como por lapsos que se extenderán hasta el cierre del actual periodo legislativo, adelantando algunos de los temas que dominarán la agenda parlamentaria en los próximos meses.

-El diputado independiente Jonathan Vega se pronunció la mañana de este 6 de enero a favor de una propuesta para reformar el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, señalando que dicha reforma debe incluir normas claras para evitar abusos y fortalecer la confianza ciudadana en el trabajo legislativo. Vega subrayó que este ajuste sería un primer paso hacia una Asamblea más transparente y responsable.

-La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional prohijó una iniciativa presentada por el diputado Manuel Cohen Salerno, que propone otorgar apoyo económico anual a las Juntas de Carnaval, con el objetivo de fortalecer una de las festividades de mayor impacto cultural y económico en Panamá.

-La Caja de Seguro Social informó que logró un ahorro histórico de $37.4 millones en la compra de medicamentos, tras la ejecución de decisiones estratégicas impulsadas por el Ejecutivo y respaldadas por la Junta Directiva de la institución.