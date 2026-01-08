¿Qué es el voto plancha y cómo funciona en Panamá?

El Tribunal Electoral (TE) presentó una propuesta de reforma al sistema electoral que elimina el voto en plancha y abre la posibilidad del voto cruzado, permitiendo a los electores escoger candidatos de distintas listas partidarias o de libre postulación.La iniciativa también suprime el sistema de cociente, medio cociente y residuo, y establece que los ciudadanos podrán votar marcando con un gancho o una cruz a los candidatos de su preferencia, sin exceder el número de curules que se eligen en cada circunscripción.Aunque se mantiene la opción de respaldar a todos los aspirantes de una sola lista, la boleta no incluirá una casilla especial para el voto en plancha, por lo que el elector deberá marcar individualmente cada candidatura.Según el TE, el objetivo de la propuesta es eliminar las barreras que condicionan al votante a elegir una lista completa y promover que el respaldo ciudadano recaiga en personas y no en estructuras partidarias.