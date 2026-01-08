  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Política
Política

¿Qué es el voto plancha y cómo funciona en Panamá?

El Tribunal Electoral plantea cambios para que electores puedan votar por candidatos individuales
El Tribunal Electoral plantea cambios para que electores puedan votar por candidatos individuales Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 08/01/2026 11:57
¿Sabes qué es el voto plancha? Esta opción permite a los electores respaldar a todos los candidatos de un partido o lista independiente en un solo acto.

El voto plancha es una de las opciones que tienen los electores en los circuitos plurinominales, donde se elige a dos o más candidatos para los cargos de diputados y concejales.

En Panamá, de los 39 circuitos electorales, 13 son plurinominales. En estos circuitos, el voto plancha permite a los ciudadanos votar por todos los candidatos de una misma lista, ya sea de un partido político o de una lista por libre postulación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 424 del Código Electoral y el artículo 346 del Decreto 29 del 30 de mayo de 2022.

Al ejercer el voto en plancha, el elector otorga un voto a cada uno de los candidatos que integran la lista seleccionada, así como un voto al partido político o a la lista por libre postulación. Para hacerlo, en la boleta única de votación se debe marcar con un gancho o una cruz la casilla principal del partido o de la lista, o bien todas las casillas correspondientes a los candidatos que la conforman.

Tribunal Electoral plantea reemplazar el voto en plancha por el voto cruzado

El Tribunal Electoral (TE) presentó una propuesta de reforma al sistema electoral que elimina el voto en plancha y abre la posibilidad del voto cruzado, permitiendo a los electores escoger candidatos de distintas listas partidarias o de libre postulación.

La iniciativa también suprime el sistema de cociente, medio cociente y residuo, y establece que los ciudadanos podrán votar marcando con un gancho o una cruz a los candidatos de su preferencia, sin exceder el número de curules que se eligen en cada circunscripción.

Aunque se mantiene la opción de respaldar a todos los aspirantes de una sola lista, la boleta no incluirá una casilla especial para el voto en plancha, por lo que el elector deberá marcar individualmente cada candidatura.

Según el TE, el objetivo de la propuesta es eliminar las barreras que condicionan al votante a elegir una lista completa y promover que el respaldo ciudadano recaiga en personas y no en estructuras partidarias.

VIDEOS
Lo Nuevo