Línea 3 del Metro costará $2,800 millones más: ‘No teníamos contemplado el costo de financiamiento’, dice ministro Andrade

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, se refirió al incremento de costos del túnel de la Línea 3 del Metro de Panamá, que conectará la provincia de Panamá Oeste con la capital.

“La cifra que habíamos contemplado originalmente era de 1,800 millones de costos adicionales por haber sacado la línea del metro del Cuarto Puente. Sin embargo, no teníamos contemplado el costo de financiamiento. (...) Estaríamos hablando de 2,800 o más millones que el país va a tener que gastar. El ministro Chapman está viendo cómo hace”, explicó Andrade.

Este aumento representaría un incremento del 50% con respecto al monto previsto en una primera etapa.

Las declaraciones del ministro Andrade se dieron durante la conferencia tradicional del presidente de la República, José Raúl Mulino, este jueves 21 de agosto, en Darién, a la que asistió el Consejo de Gabinete.

Lo que dice la Asamblea Nacional

El pasado miércoles 20 de agosto, el presidente de la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, el diputado José Luis Barboni, cuestionó el incremento de costos del proyecto y adelantó posibles citaciones a exfuncionarios.

“El que va a tener que responder más es el exministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, quien tengo entendido tomó la decisión inicial. Este proyecto pudo haber contemplado el metro en una estructura aérea. El día de ayer también pedí que el ministro nos envíe si hubo un plan de estudio o un acercamiento inicial”, manifestó el diputado de la coalición independiente Vamos a medios locales.