Martín Torrijos califica fuga en La Joyita como ‘la mayor evasión carcelaria de Panamá’

El expresidente de la República, Martín Torrijos, pidió al Gobierno una investigación independiente y transparente tras la fuga de privados de la libertad del centro penitenciario “La Joyita”, que calificó como la mayor evasión carcelaria de la historia del país.

A través de un video difundido en sus redes sociales este jueves 4 de junio, Torrijos señaló que la fuga de 195 reos, que además dejó tres muertos y varios heridos, evidencia la crisis de inseguridad que atraviesa Panamá.

“Aquí las familias viven encerradas y con temor. Ahora necesitamos saber qué pasó. El gobierno desde Grecia debe nombrar una comisión independiente que garantice una investigación con credibilidad y con los resultados a tono con la gravedad de la crisis”, expresó el exmandatario.

Además, sostuvo que la seguridad ciudadana debe enfocarse en la prevención y no limitarse a reaccionar cuando ya se ha producido víctimas. Afirmó que, tras dos años de gestión, la administración actual debe asumir su responsabilidad frente a la situación de inseguridad. “Ya no puede seguir culpando a los anteriores” dijo.

Según Torrijos, Panamá requiere una nueva política penitenciaria orientada a la resocialización de los privados de libertad y una estrategia de seguridad capaz de anticipar el delito.

“Necesitamos una estrategia de seguridad que anticipe el delito en lugar de correr detrás de él y que nos devuelva la tranquilidad” puntualizó.

Finalmente, advirtió que los cambios de funcionarios no resolverán el problema, solo las deficiencias estructurales del sistema. “presidente, la fiebre no está en la sábana” concluyó.