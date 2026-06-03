Policía Nacional destituye a director de Seguridad Penitenciaria Luis García tras fuga de 195 reos

La <a href="/tag/-/meta/policia-nacional">Policía Nacional</a> informó este miércoles 3 de junio que designó al comisionado Basilio Sánchez como nuevo director nacional de Seguridad Penitenciaria, en sustitución de Luis García mientras continúan las investigaciones por la fuga masiva de 195 privados de libertad reportada en el <a href="/tag/-/meta/la-joyita">Centro Penitenciario de La Joyita</a>. De estos, 133 han sido recuperados según informó más temprano la Policía Nacional.La destitución de García se da un día después de las declaraciones del diputado <a href="/tag/-/meta/jairo-bolota-salazar">Jairo Salazar</a>, quien alegó que a García ‘le inventaron un puesto en el que manda más que el director del Sistema Penitenciario’, dijo el diputado sobre el excomisionado jubilado en una entrevista concedida a <b>Radio Panamá</b>.