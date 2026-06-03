Policía Nacional destituye a director de Seguridad Penitenciaria Luis García tras fuga de 195 reos

La destitución de García se da un día después de las declaraciones del diputado Jairo Salazar , quien alegó que a García ‘le inventaron un puesto en el que manda más que el director del Sistema Penitenciario’, dijo el diputado sobre el excomisionado jubilado en una entrevista concedida a Radio Panamá .

La Policía Nacional informó este miércoles 3 de junio que designó al comisionado Basilio Sánchez como nuevo director nacional de Seguridad Penitenciaria, en sustitución de Luis García mientras continúan las investigaciones por la fuga masiva de 195 privados de libertad reportada en el Centro Penitenciario de La Joyita . De estos, 133 han sido recuperados según informó más temprano la Policía Nacional.

“Esto lo saben la ministra de Gobierno Dinoska Montalvo y el director de la Policía Nacional Jaime Fernández (...) Este señor tiene más de ocho investigaciones en la Dirección Nacional de Responsabilidad Profesional de la Policía Nacional y nadie ha hecho nada”, dijo Salazar.

Añadió que está “involucrado en asesinatos dentro de los penales, él y una banda que introducen armas y otras cosas dentro de los centros penitenciarios. (...) Averiguen, hagan la investigación. En el penal La Joya, mandan a todos los líderes [de las bandas] que van al pabellón C y de ahí nace la conspiración que pasó en la noche del lunes. Todos saben lo que pasa, pero nadie hace nada”, comentó este martes 2 de junio ante los micrófonos del noticiero Panamá Hoy.

Salazar aseguró en la citada entrevista que García estaba siendo protegido por el ministro de Seguridad Frank Ábrego. “Mande a ese señor para su casa y ponga a gente fresca. Hay capitanes y mayores con ganas de hacer su trabajo pero la Policía está llena de bandas. La banda de tal comisionado... Les pongo un ejemplo, si cambia el ministro, viene otro comisionado y, entonces, la banda de ese comisionado llega y luego dicen ‘ahora nos toca a nosotros’. Ellos son peor que las bandas”, aseguró.