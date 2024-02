Martinelli propone una Constituyente originaria

Ricardo Martinelli candidato presidencial por los partidos Realizando Metas (RM) y Alianza, junto al candidato a vicepresidente José Raúl Mulino compareció ante la Comisión de Estado por la Justicia y propuso de llegar al palacio de las Garzas una Asamblea Constituyente originaria. También habló de la creación de un tribunal constituyente.

Consideró, además, de “meterle mano a la justicia para que no haya más magistrados, jueces y fiscales que sean influenciados por el Órgano Ejecutivo”.

Aprovechó la oportunidad para señalar que la justicia panameña se ha ido deteriorando y que estamos frente al peor exabrupto judicial que ha podido existir en la vida republicana de Panamá. “Ni en la época de la dictadura militar de Noriega había tantos exabruptos como lo hay ahora en esta Corte Suprema de Justicia”

“Me violaron el principio de Especialidad, fui juzgado dos veces sin haber sido imputado, me violan todos los términos y mis casos se manejan de manera expedita. La justicia tiene que ser igual para todos, sin embargo cuando se trata de Ricardo Martinelli no es así”, dijo el exmandatario.

Carlos Lee, miembro de la Comisión de Pacto de Estado por la Justicia, explicó que a pesar que Martinelli ha sido condenado a 10 años y ocho meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales en el caso New Business, su candidatura aún esta en firme por lo que no había ninguna razón para que no acudiera al Pacto de Estado por la Justicia a presentar sus propuestas en materia de justicia como lo han hecho los otros candidatos presidenciales.

Dijo que la Comisión de Estado por la Justicia elaborará un cuadro con el plan de gobierno y proyecciones en matera de justicia de cada candidato a la presidencia de la República, para el periodo 2024-2029.

Lee reconoció que la Comisión tenía expectativa si Martinelli comparecería, en vista de que durante su gobierno (2009-2014) no reconoció la importancia del Pacto de Estado por la Justicia. “No teníamos la certeza de que iba asistir, por lo que fue sorprendente que acudiera a la cita”, recalcó.

Ricardo Martinelli es el cuarto candidato presidencial que acude a la Comisión de Estado por la Justicia a presentar sus propuestas en materia de justicia. En la agenda de la Comisión está programada para mañana la visita del candidato por la libre postulación Melitón Arrocha y el jueves el candidato por el partido Movimiento Otro Camino, Ricardo Lombana. El lunes 19 de febrero acudirá la candidata Zulay Rodríguez y la jornada de entrevista la cierra Maribel Gordón el miércoles 21 de febrero.