Más buques cruzan el Canal de Panamá por cambios en mercado energético

El tránsito de buques por el Canal de Panamá registró un incremento en los primeros meses del año, impulsado en parte por el reordenamiento del comercio energético global tras el estallido del conflicto en Oriente Medio, detalló el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Ricaurte Vásquez.

De acuerdo con Vásquez, durante el primer trimestre la vía acuática movilizaba en promedio entre 33.5 y 34 tránsitos diarios, cifra sobre la cual se había estructurado el presupuesto.

Sin embargo, recientemente se han sumado entre dos y cuatro tránsitos adicionales por día, lo que genera un diferencial positivo frente a lo proyectado.

Las autoridades indicaron que esta variación responde a cambios en las rutas del comercio internacional, especialmente en el transporte de productos energéticos.

“Las cargas tienen que llegar a su destino de consumo y la ruta más corta sigue siendo la de Panamá, que además tiene capacidad para absorber el tránsito adicional”, explicó el administrador.

El aumento coincide con las disrupciones en el suministro energético global derivadas del conflicto en Oriente Medio, que ha afectado particularmente a proveedores como Catar.

Ante la reducción de oferta, países consumidores han tenido que recurrir a fuentes alternativas, principalmente Estados Unidos, lo que incrementa el uso de rutas más eficientes como el Canal de Panamá, recordó Vásquez.

Este reacomodo ya se refleja en el tránsito de gas natural licuado (GNL). Mientras anteriormente cruzaban unos cuatro buques mensuales con este tipo de carga, se prevé que en las próximas semanas la cifra aumente a un tránsito diario, como parte del esfuerzo por suplir la demanda energética.

En términos económicos, el impacto también ha sido positivo. Los ingresos del canal han superado lo presupuestado, con un incremento estimado entre 7% y 10% en los primeros cinco meses del año fiscal.

No obstante, las autoridades advierten que este comportamiento podría no sostenerse en el tiempo.

“El aumento ha sido mayor a lo programado, pero no se puede asumir que será la nueva normalidad”, señaló el administrador, al destacar que la evolución dependerá de la duración del conflicto y de cómo se ajusten los mercados, las rutas comerciales y los precios internacionales.

Además, Vásquez alertó que la crisis podría tener efectos colaterales en otros sectores, como fertilizantes, transporte marítimo y seguros de carga, cuyos costos ya muestran una tendencia al alza.