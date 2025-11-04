Más de 990 conductores sancionados por violar el ‘Reglamento de Tránsito’ durante las fiestas patrias

La Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional informó este lunes 3 de noviembre que un total de<b> 89,517 vehículos</b> se habían movilizado desde la ciudad de Panamá hasta el interior del país.Durante ese mismo periodo, la institución aplicó <b>2,367 infracciones por diversas faltas al Reglamento de Tránsito</b>, como el exceso de velocidad y el no portar el cinturón de seguridad.En este sentido, la Policía Nacional recuerda a los conductores que deben respetar las normas de seguridad y evitar maniobras temerarias que pongan en riesgo su vida y la de los demás.