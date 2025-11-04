Más de 990 conductores sancionados por violar el ‘Reglamento de Tránsito’ durante las fiestas patrias

La Policía Nacional comunicó este martes 4 de noviembre, a través de su cuenta de X, que aplicó 997 multas en las últimas 24 horas por el incumplimiento del Reglamento de Tránsito . De ellas, 166 fueron por exceder los límites de velocidad y 80 por luces inadecuadas, además de 38 por embriaguez comprobada.

La Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional informó este lunes 3 de noviembre que un total de 89,517 vehículos se habían movilizado desde la ciudad de Panamá hasta el interior del país.

Durante ese mismo periodo, la institución aplicó 2,367 infracciones por diversas faltas al Reglamento de Tránsito, como el exceso de velocidad y el no portar el cinturón de seguridad.

En este sentido, la Policía Nacional recuerda a los conductores que deben respetar las normas de seguridad y evitar maniobras temerarias que pongan en riesgo su vida y la de los demás.