Mayer Mizrachi denuncia ‘asfixia financiera’ por retención de fondos del IBI

La <b>Ley 37 de 2009</b>, que rige la descentralización en Panamá, establece que los municipios deben gestionar el <b>IBI </b>para inversión. Sin embargo, debido a que la recaudación la realiza el <b>Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</b>, el Ejecutivo tiene el control del flujo de caja.Mizrachi denunció que el Estado estimó en el presupuesto apenas <b>$82 millones</b> de recaudación, cuando en 2017 la cifra ya superaba los <b>$140 millones</b>. <i><b>'Me acaban de mandar una nota esta semana ahí que hey, te estamos reduciendo 12 % más'</b></i>, reveló el alcalde, señalando que este nuevo recorte fue la gota que colmó el vaso. <i>'Técnicamente es legal lo que están haciendo porque dice ‘de lo estimado’. Entonces, ¿qué hacen? Estiman por muy por debajo de la mitad y se quedan con el resto. Esto no está bien'</i>, fustigó el mandatario local.