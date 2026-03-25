Mayer Mizrachi denuncia ‘asfixia financiera’ por retención de fondos del IBI

El alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, hizo pública una grave situación que compromete las finanzas de los gobiernos locales en todo el país. Según el jefe de la comuna capitalina, el Gobierno Central está reteniendo de forma indebida fondos provenientes del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), los cuales, por ley, deben ser transferidos en su totalidad a los municipios para la ejecución de obras públicas. A través de una serie de declaraciones, Mizrachi explicó que, aunque la recaudación del IBI ha alcanzado cifras históricas, el Estado utiliza estimaciones presupuestarias artificialmente bajas para distribuir solo una mínima parte del dinero. “Hoy en día cobran más que nunca y distribuyen menos que nunca”, afirmó el alcalde, señalando que mientras en administraciones anteriores se recaudaban $142 millones y se distribuían montos acordes, actualmente se recaudan $168 millones, pero la distribución efectiva hacia el Municipio de Panamá ha caído drásticamente a unos $27 millones.

Una táctica de “estimaciones bajas”

La Ley 37 de 2009, que rige la descentralización en Panamá, establece que los municipios deben gestionar el IBI para inversión. Sin embargo, debido a que la recaudación la realiza el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ejecutivo tiene el control del flujo de caja. Mizrachi denunció que el Estado estimó en el presupuesto apenas $82 millones de recaudación, cuando en 2017 la cifra ya superaba los $140 millones. “Me acaban de mandar una nota esta semana ahí que hey, te estamos reduciendo 12 % más”, reveló el alcalde, señalando que este nuevo recorte fue la gota que colmó el vaso. “Técnicamente es legal lo que están haciendo porque dice ‘de lo estimado’. Entonces, ¿qué hacen? Estiman por muy por debajo de la mitad y se quedan con el resto. Esto no está bien”, fustigó el mandatario local.

Impacto en las obras y el interior

Esta falta de recursos no solo afecta los proyectos de gran envergadura en la capital, limitando la acción municipal a tareas menores como el arreglo de alcantarillas y aceras, sino que pone en peligro la subsistencia de los municipios del interior del país, como Pesé o Bugaba, que dependen exclusivamente de estas transferencias. “El primer tacto del ciudadano con el sector público es su gobierno local, su representante, sus alcaldes y muchas veces estos alcaldes y representantes terminan haciendo cosas que el propio gobierno debería estar haciendo”, recordó el alcalde en sus historias.

Fin de la vía diplomática