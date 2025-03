Mayer Mizrachi: ‘Yo quiero un carnaval internacional’

Primero el desfile de Navidad, ahora los carnavales. El Municipio se ha apoyado en la empresa privada. ¿Qué obtienen las empresas a cambio?

¿Cómo se vería este modelo en el futuro?

¿Ya se contrataron esos camiones cisterna?

Eso ya está hecho, ya está planificado. Yo siempre he dicho, a mí no me importa cómo pase, sino que pase. Si yo tengo que pagar los reembolsos, a mí no me importa, yo lo hago.