Meduca suspende concurso de directores y subdirectores: esta es la razón

El <b><a href="/tag/-/meta/meduca-ministerio-de-educacion">Ministerio de Educación (Meduca)</a></b> informó la suspensión de la convocatoria y del inicio del concurso de nombramiento de directores y subdirectores de centros educativos.La entidad explicó que la decisión busca otorgar a los aspirantes el tiempo necesario para elaborar el plan estratégico y de acción requerido como parte del proceso de postulación a las vacantes de su interés.Asimismo, Meduca indicó que en los próximos días se anunciarán las nuevas fechas del concurso a través de sus canales oficiales.La institución reiteró que esta medida tiene como objetivo garantizar una participación adecuada y el cumplimiento de los requisitos establecidos por los aspirantes.