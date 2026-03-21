Meduca suspende concurso de directores y subdirectores: esta es la razón

El Ministerio de Educación (Meduca) informó la suspensión de la convocatoria y del inicio del concurso de nombramiento de directores y subdirectores de centros educativos.

La entidad explicó que la decisión busca otorgar a los aspirantes el tiempo necesario para elaborar el plan estratégico y de acción requerido como parte del proceso de postulación a las vacantes de su interés.

Asimismo, Meduca indicó que en los próximos días se anunciarán las nuevas fechas del concurso a través de sus canales oficiales.

La institución reiteró que esta medida tiene como objetivo garantizar una participación adecuada y el cumplimiento de los requisitos establecidos por los aspirantes.