Mercado San Felipe Neri cerrará su área de fondas: conozca las fechas y qué servicios seguirán operando

Miles de clientes y visitantes deberán tomar previsiones. La Alcaldía de Panamá anunció el cierre temporal del área de fondas del Mercado San Felipe Neri debido a una serie de trabajos que incluyen mejoras en el techo, limpieza profunda, desinfección y fumigación de los módulos.

De acuerdo con un comunicado oficial, el cierre comenzará a las 4:00 p.m. de este domingo 7 de junio y se extenderá hasta el jueves 11 de junio, como parte de un plan para mejorar las condiciones, seguridad y comodidad de uno de los mercados más concurridos de la capital.

La medida afectará exclusivamente el área de fondas, donde diariamente cientos de personas acuden a desayunar y almorzar platos típicos panameños.

¿Qué días estará cerrada el área de fondas?

La Alcaldía detalló que:

Domingo 7 de junio: cierre desde las 4:00 p.m.

Lunes 8 de junio: cierre total por jornada de limpieza profunda.

Martes 9, miércoles 10 y jueves 11 de junio: continuarán los trabajos de techado, limpieza, desinfección y fumigación.

Las autoridades explicaron que estas labores buscan optimizar las condiciones sanitarias y la infraestructura del área gastronómica del mercado.

¿El mercado cerrará por completo?

No. La Alcaldía aclaró que el resto de las áreas del Mercado San Felipe Neri continuará operando con normalidad y en su horario regular, por lo que los usuarios podrán seguir realizando sus compras habituales.

¿Cuándo reabrirá?

La reapertura del área de fondas está programada para el viernes 12 de junio, cuando volverá a atender al público en su horario acostumbrado.