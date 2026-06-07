Mercado San Felipe Neri cerrará su área de fondas: conozca las fechas y qué servicios seguirán operando

Miles de clientes y visitantes deberán tomar previsiones. La Alcaldía de Panamá anunció el cierre temporal del área de fondas del Mercado San Felipe Neri debido a una serie de trabajos que incluyen mejoras en el techo, limpieza profunda, desinfección y fumigación de los módulos.De acuerdo con un comunicado oficial, el cierre comenzará a las 4:00 p.m. de este domingo 7 de junio y se extenderá hasta el jueves 11 de junio, como parte de un plan para mejorar las condiciones, seguridad y comodidad de uno de los mercados más concurridos de la capital.La medida afectará exclusivamente el área de fondas, donde diariamente cientos de personas acuden a desayunar y almorzar platos típicos panameños.<b>¿Qué días estará cerrada el área de fondas?</b><b>La Alcaldía detalló que:</b>Domingo 7 de junio: cierre desde las 4:00 p.m.Lunes 8 de junio: cierre total por jornada de limpieza profunda.Martes 9, miércoles 10 y jueves 11 de junio: continuarán los trabajos de techado, limpieza, desinfección y fumigación.Las autoridades explicaron que estas labores buscan optimizar las condiciones sanitarias y la infraestructura del área gastronómica del mercado.<b>¿El mercado cerrará por completo?</b>No. La Alcaldía aclaró que el resto de las áreas del Mercado San Felipe Neri continuará operando con normalidad y en su horario regular, por lo que los usuarios podrán seguir realizando sus compras habituales.<b>¿Cuándo reabrirá?</b>La reapertura del área de fondas está programada para el viernes 12 de junio, cuando volverá a atender al público en su horario acostumbrado.