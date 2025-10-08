Mesas de trabajo, resultados contundentes

La puesta en marcha y conclusión de proyectos de acueductos en Bocas del Toro cambiarán la vida de miles de personas en diversas comunidades que hasta el día de hoy no han tenido acceso a agua potable o la han tenido de forma muy limitada. Actualmente, el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades) trabaja en proyectos denominados bloques, porque cada uno de ellos beneficia no a una, sino a varias comunidades.'Contamos con tres proyectos tipo bloque que le llamamos Bloque uno, Bloque dos, Bloque tres. Cuando llegamos, en la presente administración, encontramos los tres proyectos con determinado avance. Lo que hicimos fue buscar la manera de ‘destrancarlos’ de tal modo que puedan ser finalizados', informa el ingeniero Miguel Amat, subdirector de Agua y Saneamiento de la institución.Bloque uno y Bloque tres se encuentran en fases preliminares, o sea, en una fase de diseño o de aprobación de planos, con un 30% de avance en promedio para todas las comunidades que alcanza. En el caso del bloque dos, los preliminares ya estaban avanzados.En ambos casos, se establecieron mesas de trabajo con la Dirección del Subsector de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (Disapas) del Ministerio de Salud, encargada de verificar el cumplimiento normativo y dar las aprobaciones para que los contratistas puedan continuar y finalizar cada uno de estos acueductos. En el caso de Bloque dos, con mayor avance, las mesas de trabajo se centraron con el contratista para resolver cualquier tema técnico o establecer mejoras y así poner en marcha los trabajos que estaban detenidos.Es necesario considerar que este tipo de proyectos involucra a diversas instituciones y si el seguimiento no es continuo, el avance se va a ver interrumpido. 'Esto ocurre principalmente con las aprobaciones interinstitucionales, lo que hizo que nuestro equipo de trabajo, liderado por el secretario ejecutivo Antonio Tercero González, gestionara mesas técnicas de alto perfil para lograr que ellos tengan toda la información ingresada, verifiquen los planos y le den celeridad, que habían demorado en temas meramente institucionales', explica Amat.'Esta ha sido básicamente la estrategia que se utilizó en esta administración; vernos las caras con los contratistas, vernos las caras con las entidades regentes para lograr que todos trabajemos en sintonía', afirma el ingeniero.En Bloque dos, que abarca ocho comunidades, ya se han hecho entregas sustanciales en seis de ellas, favoreciendo a aproximadamente 1,000 personas. Se estima que el proyecto finalizará en dos meses. En Bloque uno, de un porcentaje de 0% de avance el año pasado, Conades está próximo a alcanzar el 40% a pesar de los problemas generados por las protestas que se dieron en ese sector del país. Los acueductos de Bloque uno y tres benefician a unas 19 comunidades. Su finalización está programada para el primer trimestre de 2026.'Asimismo, deberíamos estar entregando dos acueductos más incluyendo el de la isla de Bastimentos, un lugar complicado, en cuanto al suministro de agua, ya que los pozos son escasos y tienden a ofrecer agua salina', detalla Amat. El contratista está haciendo un intento bastante importante, buscando la calidad y cantidad de agua para poder suplir a la comunidad de manera óptima.