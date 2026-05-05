MiAmbiente exonera entrada a áreas protegidas en Panamá por jornada mundial de aves

El Ministerio de Ambiente aprobó la exoneración del pago de entrada a las áreas protegidas del país para quienes participen en el Global Big Day 2026, según establece la Resolución DM-175-2026 publicada en Gaceta Oficial.

La medida aplicará durante las 24 horas del sábado 9 de mayo y beneficiará a todas las personas que se registren y formen parte de esta jornada internacional de observación de aves, considerada una de las más importantes a nivel mundial.

El beneficio cubre el acceso al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que agrupa los principales espacios naturales del país destinados a la conservación de la biodiversidad.

De acuerdo con la resolución, los participantes deberán presentar un comprobante de inscripción —ya sea digital o impreso— al momento de ingresar a las áreas protegidas para poder acceder a la exoneración. En caso contrario, deberán pagar la tarifa regular.

El Global Big Day es una iniciativa impulsada por el Laboratorio de Ornitología de la Cornell University, que se desarrolla durante 24 horas y reúne a observadores de aves de todo el mundo, quienes registran sus avistamientos a través de la aplicación eBird, contribuyendo así al estudio y conservación de las especies.

Panamá participa en esta actividad desde 2015 y cada año moviliza a cientos de voluntarios, estudiantes, organizaciones y público en general, atraídos por la riqueza de aves que alberga el país.

La resolución también establece que se mantendrán las regulaciones propias de cada área protegida, así como las restricciones legales vigentes sobre su uso.

Además, se excluyen de esta exoneración el Parque Nacional Metropolitano y el Parque Nacional Coiba, debido a que cuentan con normativas especiales para este tipo de actividades.

El Ministerio de Ambiente indicó que la iniciativa busca promover la conservación, protección y uso sostenible de la biodiversidad, en especial de las aves y sus hábitats, al tiempo que incentiva la participación ciudadana en actividades científicas y ambientales.