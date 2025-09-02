MiBus abre licitación de $9.6 millones para adquirir 60 buses medianos destinados a barrios de Panamá y San Miguelito

La empresa estatal Transporte Masivo de Panamá, S. A. (MiBus) anunció al mediodía de este martes 2 de septiembre la apertura de un proceso de licitación pública con el objetivo de adquirir 60 nuevos buses medianos.

De acuerdo con MiBus, esos vehículos, con longitudes de entre 9 y 10 metros, representan la más reciente generación de su flota y estarán destinados a fortalecer y mejorar el servicio de transporte en los barrios de los distritos de Panamá y San Miguelito.

La inversión para esta licitación asciende a 9.6 millones de dólares y busca dotar a la ciudadanía de un transporte más seguro, accesible y cómodo.

Esta previsto que los nuevos autobuses estarán equipados con motores diésel Euro V, lo que garantiza el cumplimiento de altos estándares internacionales de reducción de emisiones.

Según el pliego de cargos con el número 2025-2-81-01-08-LP-000014, los buses serán de piso bajo y contarán con rampas de acceso para sillas de ruedas, áreas preferenciales para personas con movilidad reducida y espacios flexibles con asientos abatibles.

Además, incluirán pasamanos y letreros electrónicos para facilitar la experiencia de viaje de los usuarios.

Como parte del proceso de licitación, la reunión de pre-homologación se ha programado para el 18 de septiembre de 2025 a las 9:00 a.m. de manera virtual.

Esta presentación y apertura de las propuestas está prevista para este 20 de octubre a las 10:00 a.m.

La incorporación de esos autobuses medianos permitirá a MiBus ofrecer un servicio más ágil en rutas con menor demanda y dificultad, “lo que se traducirá en una mayor cobertura y eficiencia operativa”.