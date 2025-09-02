MiBus abre licitación de $9.6 millones para adquirir 60 buses medianos destinados a barrios de Panamá y San Miguelito

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/transporte-masivo-de-panama-s-a-mibus" target="_blank">La empresa estatal Transporte Masivo de Panamá, S. A. (MiBus)</a> anunció al mediodía de este martes 2 de septiembre la apertura de un proceso de licitación pública con el objetivo de adquirir 60 nuevos buses medianos. <b>De acuerdo con MiBus, esos vehículos, con longitudes de entre 9 y 10 metros, representan la más reciente generación de su flota y estarán destinados a fortalecer y mejorar el servicio de transporte en los barrios de los distritos de Panamá y San Miguelito.</b>La inversión para esta licitación asciende a 9.6 millones de dólares y busca dotar a la ciudadanía de un transporte más seguro, accesible y cómodo. Esta previsto que los nuevos autobuses estarán equipados con motores diésel Euro V, lo que garantiza el cumplimiento de altos estándares internacionales de reducción de emisiones.<b>Según el pliego de cargos con el número 2025-2-81-01-08-LP-000014, los buses serán de piso bajo y contarán con rampas de acceso para sillas de ruedas, áreas preferenciales para personas con movilidad reducida y espacios flexibles con asientos abatibles. </b>Además, incluirán pasamanos y letreros electrónicos para facilitar la experiencia de viaje de los usuarios.Como parte del proceso de licitación, la reunión de pre-homologación se ha programado para el 18 de septiembre de 2025 a las 9:00 a.m. de manera virtual. Esta presentación y apertura de las propuestas está prevista para este 20 de octubre a las 10:00 a.m.La incorporación de esos autobuses medianos permitirá a MiBus ofrecer un servicio más ágil en rutas con menor demanda y dificultad, 'lo que se traducirá en una mayor cobertura y eficiencia operativa'.