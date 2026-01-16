MIDES presenta ‘Há-bla-lo’, un libro que impulsa el diálogo abierto sobre la salud mental en Panamá

Con el objetivo de fortalecer el acompañamiento emocional y ampliar las herramientas de apoyo psicológico para la población, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) presentó el libro “Há-bla-lo”, una iniciativa que busca promover la salud mental de forma sencilla, cercana y accesible, a través de mensajes positivos y ejercicios prácticos diseñados para el manejo de las emociones.

La publicación surge como un complemento al proyecto de la Línea de Atención y Orientación Psicológica 147, un servicio que desde su relanzamiento en septiembre de 2024 ha recibido más de 18 mil llamadas, consolidándose como uno de los principales canales de apoyo emocional en el país.

La ministra Beatriz Carles destacó que “Há-bla-lo” es el resultado del compromiso y la sensibilidad de un equipo multidisciplinario de técnicos, psicólogos y trabajadores sociales que mantienen contacto directo y permanente con la ciudadanía a través de la Línea 147. “Hoy sabemos que contar con las palabras correctas, en el momento en que alguien más las necesita, puede salvar vidas”, afirmó.

Según explicó la titular del MIDES, el libro utiliza un lenguaje visual y cotidiano, alejado de tecnicismos, para abordar la salud mental de forma comprensible. La iniciativa busca romper el silencio, permitir que las personas expresen lo que sienten y recordarles que no están solas.

Entre las frases motivadoras que incluye “Há-bla-lo” se encuentran mensajes como “lo estás haciendo bien”, “déjate querer como quieres a otros”, “sonreír es poderoso” y “no olvides que todos cometemos errores”, pensados para acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles.

El libro también incorpora una guía práctica de ejercicios de respiración, relajación muscular progresiva, cápsulas para fortalecer la autoestima y herramientas de gestión emocional que ayudan a reconocer, comprender y regular las emociones. Además, ofrece consejos para elaborar listas de prioridades, una práctica que contribuye a reducir el estrés, la ansiedad y a mejorar la concentración y la productividad.

Carles agradeció el respaldo del equipo creativo Otra Vez Sin Brief, así como de la Fundación Más Móvil, resaltando que estas alianzas público-privadas con propósito social “transforman vidas, comunidades y una nación”.

De acuerdo con estadísticas del MIDES, desde septiembre la Línea 147 ha atendido a 6,289 personas por vía telefónica y a 4,492 a través de WhatsApp, siendo las mujeres quienes más utilizan el servicio. Las consultas más frecuentes están relacionadas con la necesidad de escucha, orientación familiar, ansiedad, desánimo, relaciones familiares disfuncionales y, en menor proporción, crisis emocionales e ideación suicida.

El servicio opera las 24 horas del día, los 365 días del año, es atendido por profesionales capacitados y garantiza total confidencialidad, reafirmando el compromiso del Estado con el bienestar emocional de la población panameña.