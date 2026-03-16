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Ministerio Público investiga a Ana Fábrega y exfuncionarios del Senniaf

Ministerio Público investiga a Ana Fábrega y exfuncionarios del Senniaf
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 16/03/2026 20:48
Este lunes se llevaron a cabo dos audiencias de control en el Sistema Penal Acusatorio. Se declaró legal la extracción de memorias USB y correos electrónicos. Aún no se ha hecho una audiencia de imputación de cargos

El Ministerio Público avanza sus investigaciones por abusos denunciados en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen.

Este lunes 16 de marzo, se llevaron a cabo audiencias de control en el caso dónde están indiciados la exdirectora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Ana Fábrega y otros exfuncionarios de la institución.

Se trata de una etapa preliminar de la investigación, aún no se ha hecho una audiencia de imputación de cargos, ni decretado medidas cautelares. Sin embargo, varias personas han sido indiciadas, señaladas por delitos contra la niñez, adolescencia y familia, delitos contra la integridad personal y delitos sexuales contra los menores de edad que se encontraban en el CAI.

Fábrega no se presentó a la audiencia, dónde estuvo representada por su abogada Tania Castillo. Por parte del Ministerio Público estuvo la fiscal Elisa Arosemena y en representación de los niños del CAI, la abogada Shantal Acevedo.

El Ministerio Público presentó al juez de garantías, Fermín Bonilla, tres pruebas. Dos de ellas eran dispositivos de memoria USB con imágenes, audio y video tomados durante una inspección ocular en el CAI Tocumen, y el otro eran 65 capturas de pantalla y 21 correos electrónicos de una cuenta institucional del Senniaf.

La cuenta de correo electrónico era cperez@senniaf.org.pa. César Pérez fue director de Prevención en el Senniaf y coordinador en el CAI de Tocumen. Durante una entrevista a TVN Noticias, Pérez denunció irregularidades graves y afirmó que durante meses envió correos y documentos formales a sus superiores detallando las condiciones dentro del albergue.

En cuanto a los dispositivos de memoria USB, se conoció durante la audiencia que guardan relación a imágenes en el CAI, así como a una entrevista con un menor de edad que padece de una discapacidad cognitiva.

La extracción de las memorias y correos electrónicos fueron solicitadas por el Ministerio Público la semana pasada, el miércoles 11 de febrero, y ejecutadas los días siguientes.

La audiencia empezó a las 4 de la tarde en la sede del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora y terminó unos 45 minutos después, luego que el juez declarara legales las pruebas presentadas.

Paralelamente se llevó a cabo una audiencia similar involucrando a otros exfuncionarios. Entre los indiciados en la segunda audiencia, se pudo conocer que estaban la también exdirectora de la Senniaf, Otilia Rodríguez, Ruth Sánchez, Tatiana Domínguez, Carmen Castillo, Jefferson Albornoz y Yarineth Navarro.

Rodríguez fue designada directora de la Senniaf luego de la salida de Fábrega, pero fue removida del cargo tras solo un día de haber asumido la responsabilidad. Antes de ser directora, Rodríguez había sido directora de Protección de los Centros de Atención Integral (CAI).

Por el momento, el Ministerio Público avanza las investigaciones de Fábrega de forma separada al resto de los indiciados, aunque no se descarte que en el futuro solicitan unir la causa. A la fecha, no se tiene fecha para audiencia de imputación de cargos.

Una historia que no termina

Los albergues de menores han estado en la mira de la palestra pública desde el gobierno de Laurentino Cortizo cuando se denunciaron violaciones a menores de edad dentro de las instalaciones bajo la supervisión del Senniaf.

En febrero de 2021, el entonces presidente de la República pidió que se investigara y se deslindaran responsabilidades. “Los autores responsables de los delitos cometidos contra los derechos de las niñas, niños y adolescentes deben ser castigados con el máximo rigor de la ley y sin contemplaciones”, sentenció.

Unas 7 personas fueron condenadas durante los dos años siguientes en el marco de las investigaciones por ese caso.

Al asumir el nuevo gobierno, las nuevas autoridades aseguraron que se habían establecido mejores controles y que no se repetiría. Sin embargo, cuando la directora encargada, Andrea Vega, fue cuestionada la semana pasada por la Asamblea Nacional sobre indicadores de desempeño o datos de menores que se hayan fugado, respondió: “No tenemos esa información”.

Vega fue ratificada como directora de la Senniaf este lunes 16 de marzo.

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