  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional
CASO ODEBRECHT

Ministerio Público tendrá un día para revisar pruebas extraordinarias en el juicio del caso Odebrecht

Los abogados defensores presentaron alrededor de 50 pruebas extraordinarias, que ahora deberá revisar el Ministerio Público.
Los abogados defensores presentaron alrededor de 50 pruebas extraordinarias, que ahora deberá revisar el Ministerio Público. | Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 21/01/2026 17:06
La jueza Baloísa Marquinez concedió la solicitud del Ministerio Público

Termina la sesión de este miércoles del juicio Odebrecht.

Los abogados defensores presentaron alrededor de 50 pruebas extraordinarias, que ahora deberá revisar el Ministerio Público.

La fiscal Ruth Morcillo solicitó tomar la mañana del jueves para revisar las pruebas presentadas y que el viernes se reanude el juicio. En total, serían unas 300 páginas. La jueza concedió la solicitud, por lo que se omitirá la sesión del jueves y se reanudará el viernes a las 8.30 de la mañana.

Entre las pruebas presentadas por la defensa hay certificación de desembolsos de dinero, resoluciones de entes gubernamentales sobre proyectos públicos, análisis financieros respecto a sociedades, informes de la Contraloría General de la República y solicitudes para que personas como el gerente del Banco Nacional de Panamá, Javier Esquivel, acudan a testificar.

VIDEOS
Lo Nuevo