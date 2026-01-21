Ministerio Público tendrá un día para revisar pruebas extraordinarias en el juicio del caso Odebrecht

Termina la sesión de este miércoles del juicio Odebrecht.

Los abogados defensores presentaron alrededor de 50 pruebas extraordinarias, que ahora deberá revisar el Ministerio Público.

La fiscal Ruth Morcillo solicitó tomar la mañana del jueves para revisar las pruebas presentadas y que el viernes se reanude el juicio. En total, serían unas 300 páginas. La jueza concedió la solicitud, por lo que se omitirá la sesión del jueves y se reanudará el viernes a las 8.30 de la mañana.

Entre las pruebas presentadas por la defensa hay certificación de desembolsos de dinero, resoluciones de entes gubernamentales sobre proyectos públicos, análisis financieros respecto a sociedades, informes de la Contraloría General de la República y solicitudes para que personas como el gerente del Banco Nacional de Panamá, Javier Esquivel, acudan a testificar.