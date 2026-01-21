Ministerio Público tendrá un día para revisar pruebas extraordinarias en el juicio del caso Odebrecht

Termina la sesión de este miércoles del juicio Odebrecht.Los abogados defensores<b> presentaron alrededor de 50 pruebas extraordinarias</b>, que ahora deberá revisar el Ministerio Público.<b>La fiscal Ruth Morcillo solicitó tomar la mañana del jueves para revisar las pruebas presentadas y que el viernes se reanude el juicio. En total, serían unas 300 páginas.</b> La jueza concedió la solicitud, por lo que se omitirá la sesión del jueves y se reanudará el viernes a las 8.30 de la mañana.Entre las pruebas presentadas por la defensa hay<b> certificación de desembolsos de dinero, resoluciones de entes gubernamentales sobre proyectos públicos, análisis financieros respecto a sociedades, informes de la Contraloría General de la República y solicitudes para que personas como el gerente del Banco Nacional de Panamá, Javier Esquivel, acudan a testificar.</b>