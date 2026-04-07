Ministra de Trabajo tras explosión en La Boca: ‘La seguridad laboral no es opcional’

<b>La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz</b>, reaccionó en sus redes sociales tras el incendio y explosión ocurridos en el sector de La Boca, que dejó una persona fallecida, señalando posibles incumplimientos graves por parte de la empresa involucrada.<i>'Como panameña, no puedo ser indiferente ante lo ocurrido. Ayer se perdió una vida, y eso es inaceptable'</i>, expresó la funcionaria.Muñoz subrayó que la seguridad en el trabajo debe ser una prioridad absoluta. <i>'La seguridad laboral no es opcional. Ninguna operación, contrato o negocio puede estar por encima de la vida de un trabajador',</i> enfatizó.