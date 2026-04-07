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Ministra de Trabajo tras explosión en La Boca: ‘La seguridad laboral no es opcional’

Muñoz subrayó que la seguridad en el trabajo debe ser una prioridad absoluta.
Muñoz subrayó que la seguridad en el trabajo debe ser una prioridad absoluta. | Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Leiny Pérez
  • 07/04/2026 12:47
    • La titular del Mitradel cuestionó a la empresa involucrada tras la muerte de un trabajador y advirtió sobre fallas graves en el cumplimiento de la normativa laboral.

    La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, reaccionó en sus redes sociales tras el incendio y explosión ocurridos en el sector de La Boca, que dejó una persona fallecida, señalando posibles incumplimientos graves por parte de la empresa involucrada.

    “Como panameña, no puedo ser indiferente ante lo ocurrido. Ayer se perdió una vida, y eso es inaceptable”, expresó la funcionaria.

    Muñoz subrayó que la seguridad en el trabajo debe ser una prioridad absoluta. “La seguridad laboral no es opcional. Ninguna operación, contrato o negocio puede estar por encima de la vida de un trabajador”, enfatizó.

    La ministra también reveló que, según la información preliminar, en el sitio se realizaban labores de alto riesgo y que uno de los trabajadores era extranjero y no contaba con permiso de trabajo desde 2021.

    “Aquí hay hechos claros. Eso no es un error, es una falla grave de cumplimiento de la empresa”, afirmó.

    Ante esta situación, advirtió que el Ministerio de Trabajo actuará con rigor. “Las empresas tienen una responsabilidad: cumplir la ley y proteger a su gente. Desde el Ministerio de Trabajo actuaremos con firmeza. Menos discursos y comunicados de su parte, más responsabilidad”, sostuvo.

    Muñoz reiteró que la vida de los trabajadores debe estar por encima de cualquier interés económico. “La vida del trabajador no se negocia, se protege”, concluyó.

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