Ministra de Trabajo tras explosión en La Boca: ‘La seguridad laboral no es opcional’

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, reaccionó en sus redes sociales tras el incendio y explosión ocurridos en el sector de La Boca, que dejó una persona fallecida, señalando posibles incumplimientos graves por parte de la empresa involucrada.

“Como panameña, no puedo ser indiferente ante lo ocurrido. Ayer se perdió una vida, y eso es inaceptable”, expresó la funcionaria.

Muñoz subrayó que la seguridad en el trabajo debe ser una prioridad absoluta. “La seguridad laboral no es opcional. Ninguna operación, contrato o negocio puede estar por encima de la vida de un trabajador”, enfatizó.