Ministro Andrade: ‘El problema del puente de las Américas está en la losa, no en la estructura’

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, afirmó la mañana de este jueves 4 de junio que los estudios técnicos sobre el estado del puente de las Américas presentan avances significativos y reiteró que la estructura principal de la emblemática infraestructura se mantiene en buenas condiciones.

Durante declaraciones a medios de comunicación este 4 de junio, Andrade explicó que las principales preocupaciones no están relacionadas con la estructura del puente, sino con la condición de la losa de rodadura, la cual presenta signos de fatiga debido al uso continuo durante décadas.

“Lo he repetido muchas veces: la estructura está muy bien. Sí es cierto que va a necesitar pintura y otras reparaciones, pero el problema está en la losa”, señaló el titular del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Según el ministro, la losa requiere atención especial para garantizar la seguridad de los miles de conductores que utilizan diariamente esta vía, una de las conexiones más importantes entre la capital y el interior del país.

Andrade recordó que las restricciones de carga y circulación que actualmente se aplican sobre el puente no son nuevas, sino que responden a recomendaciones técnicas establecidas desde hace varios años.

“El problema está en la losa. Hay que cuidarla porque es una losa fatigada y por eso vemos las restricciones. No son restricciones nuestras; son restricciones que vienen desde hace nueve años”, manifestó.

El funcionario destacó que el objetivo de estas medidas es preservar la vida útil de la infraestructura mientras se desarrollan los trabajos necesarios para su rehabilitación.

El ministro también vinculó el futuro mantenimiento del puente de las Américas con la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, proyecto que considera fundamental para reducir la presión vehicular sobre la estructura actual.

De acuerdo con Andrade, una vez entre en funcionamiento el nuevo puente, será posible ejecutar labores de mantenimiento más profundas y una renovación integral del Puente de las Américas sin afectar significativamente la movilidad de los usuarios.

“Es necesario que la gente entienda que tenemos que cuidar ese puente hasta que el Cuarto Puente entre en funcionamiento para poder darle el mantenimiento y dejar el puente de las Américas renovado”, expresó.

El titular del MOP indicó que los estudios técnicos continúan avanzando y permitirán determinar con precisión las obras que deberán ejecutarse en los próximos años.

El puente de las Américas, inaugurado en 1962, es una de las infraestructuras más importantes del país y constituye un enlace estratégico sobre el Canal de Panamá, por donde circulan miles de vehículos diariamente.