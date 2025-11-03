  1. Inicio
OBRAS PÚBLICAS

Ministro Andrade prevé que construcción de puentes en la comarca Ngäbe-Buglé se ejecute en el verano

Esta semana, arrecieron las críticas por la falta de recursos para los estudiantes de las zonas comarcales.
José Vilar
  • 03/11/2025 11:19
La administración de José Raúl Mulino asegura que aborda el problema a diferencia de gobiernos anteriores.

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, aseguró este lunes 3 de noviembre que el proyecto de construcción de zarzos en la comarca Ngäbe-Buglé se ejecutará durante el verano.

Estamos ahora mismo cotizando (...) Vamos a tratar de construir los 100 [zarzos] que prometió el presidente”, expresó el titular del MOP ante los medios de comunicación congregados en las adyacencias de la Presidencia de la República, en el Casco Antiguo.

En referencia a las lluvias recientes que acaecieron en las provincias centrales, Andrade aseguró que ‘gracias a Dios’ el dragado del río Tonosí estaba casi terminado para ese entonces, por lo que se evitó una tragedia.

“Hubiera sido muchísimo peor si no se hubiera hecho ese dragado. Hubieran sido cerca de 900,000 metros cúbicos más de agua entrando al pueblo de Tonosí”, agregó.

En otro ámbito, Andrade destacó que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) se encuentra en el proceso de licitación de 30 obras, de las cuales nueve ya han sido adjudicadas. “Espero que para el mes de marzo, todo esto esté refrendado y andando.(...) Obviamente, vamos a seguir licitando para enero del próximo año”, destacó Andrade.

En este sentido, el titular del MOP destacó que se busca licitar 13 programas para tapar los huecos en las calles y otro tipo de licitaciones.

Tragedia en la comarca Ngobe-Buglé

Durante su conferencia de prensa de los jueves, el presidente de la República José Raúl Mulino reveló que se deben construir alrededor de 300 puentes en todo el país.

El mandatario añadió que estos puentes se construirán a la velocidad que se pueda y destacó que este año se han construido 20.

La tragedia ocurrida este 27 de octubre en la comunidad de Cascabel, en la comarca Ngäbe-Buglé en la que fallecieron dos niñas de 5 y 8 años tras ser arrastradas por una cabeza de agua mientras se dirigían a sus casas tras terminar las clases, reavivó la polémica sobre la falta de puentes en las comarcas.

Ante las críticas tanto del cardenal José Luis Lacunza –quien aseguró que el país le falló a las menores fallecidas– como de los diputados de Seguimos y Vamos por la falta de recursos para los estudiantes de las zonas comarcales, Mulino enfatizó que su administración está abordando el problema a diferencia de gobiernos anteriores.

