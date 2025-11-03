Ministro Andrade prevé que construcción de puentes en la comarca Ngäbe-Buglé se ejecute en el verano

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, aseguró este lunes 3 de noviembre que el proyecto de construcción de zarzos en la comarca Ngäbe-Buglé se ejecutará durante el verano.

“Estamos ahora mismo cotizando (...) Vamos a tratar de construir los 100 [zarzos] que prometió el presidente”, expresó el titular del MOP ante los medios de comunicación congregados en las adyacencias de la Presidencia de la República, en el Casco Antiguo.

En referencia a las lluvias recientes que acaecieron en las provincias centrales, Andrade aseguró que ‘gracias a Dios’ el dragado del río Tonosí estaba casi terminado para ese entonces, por lo que se evitó una tragedia.

“Hubiera sido muchísimo peor si no se hubiera hecho ese dragado. Hubieran sido cerca de 900,000 metros cúbicos más de agua entrando al pueblo de Tonosí”, agregó.

En otro ámbito, Andrade destacó que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) se encuentra en el proceso de licitación de 30 obras, de las cuales nueve ya han sido adjudicadas. “Espero que para el mes de marzo, todo esto esté refrendado y andando.(...) Obviamente, vamos a seguir licitando para enero del próximo año”, destacó Andrade.

En este sentido, el titular del MOP destacó que se busca licitar 13 programas para tapar los huecos en las calles y otro tipo de licitaciones.