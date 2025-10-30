Tras tragedia en la comarca Ngäbe-Buglé, Mulino anuncia plan para construir 300 puentes

El presidente José Raúl Mulino reveló la mañana de este jueves 30 de octubre en su conferencia semanal que se deben construir en todo el país “alrededor de 300 puentes”.

Mulino aclaró a los periodistas que los puentes se construirán a la velocidad que se pueda y destacó que en este año se han construido 20.

Las declaraciones del mandatario surgen debido a los cuestionamientos por la falta de zarzos o puentes en las zonas comarcales para que los estudiantes acudan a sus centros educativos.

Este 27 de octubre se reportó que dos niñas, de 5 y 8 años, que estudiaban en el Centro Educativo Básico General Cascabel, en la comunidad de Cascabel, distrito de Mironó, comarca Ngäbe-Buglé, fallecieron al ser arrastradas por una cabeza de agua mientras cruzaban la quebrada Pita regresando a sus casas al concluir las clases.

Tras conocerse esta noticia el cardenal José Luis Lacunza se pronunció ante el pleno de la Asamblea Nacional y destacó que el país le fallo a esas menores.

Además, los diputados de las bancadas Seguimos y Vamos expresaron su indignación por la falta de recursos para los estudiantes en las zonas comarcales.

El presidente explicó que los puentes que se construyen no son como los tradicionales zarzos, que son dos sogas con tablas de madera, “son puentes que tienen una infraestructura de concreto y barras”.

Mulino enfatizó que su administración esta atacando el problema y destacó que anteriores periodos no voltearon a ver para allá.

“Ojalá pueda hacerlo en una semana, pero no se puede... vamos a cumplir” y poner los puentes donde sea necesarios, destacó el mandatario.