Ministro de Obras Públicas: de empresario contratista a ‘inspector’ de su propio proyecto

Puertas giratorias y juego de roles. La delgada línea entre el papel de empresario y el de funcionario fiscalizador, así como los posibles conflictos de interés que ello supone, parecen desvanecerse en la segunda cartera con mayor presupuesto de inversión y ejecución del Gobierno central: el Ministerio de Obras Públicas. Con $700 millones destinados a proyectos este año, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) se ubica como la segunda cartera con mayor presupuesto para obras, solo por detrás del Ministerio de Educación. A marzo, la entidad había ejecutado el 55% de esos fondos, según reportes del Ministerio de Economía y Finanzas. Precisamente, en uno de esos proyectos surgen dudas sobre un posible conflicto de interés: la rehabilitación de la carretera El Tigre de Los Amarillos–Santa Catalina, en la provincia de Veraguas. La obra fue adjudicada en febrero de 2024 por $10.6 millones al consorcio conformado por el hoy ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade. En la actual administración se encareció en $1.6 millones, y además fue inspeccionada por Andrade.

Dos sombreros, dos roles

Andrade, ministro de Obras Públicas desde julio de 2024, resultó favorecido en febrero de ese mismo año con la adjudicación para la reparación de la carretera que conduce a playa Santa Catalina, en la provincia de Veraguas, según consta en una resolución publicada en Panamá Compra. La obra fue adjudicada al Consorcio Caté, integrado por Asfaltos Panameños, S.A. e Inversiones Los Tres, S.A., esta última sociedad representada por el hoy titular del MOP. En agosto de 2023, cuando se presentó la propuesta para la licitación por mejor valor, Andrade era accionista en 50% de Inversiones Los Tres, S.A, según las acciones nominativas entregadas a la Dirección General de Contrataciones Públicas.

A su vez, su empresa también tenía el mismo porcentaje: 50% del consorcio citado, en el que fungía como “ingeniero superintendente”, detalla la propuesta. Posteriormente, mediante la adenda del 26 de junio de 2024 Asfaltos Panameños, S.A. adquiere el 100% de los derechos y obligaciones de este contrato, excluyendo a la empresa Inversiones Los Tres representada por Andrade. Y ya como ministro del MOP, Andrade firmó dos adendas con quien meses antes fue su socio para este y otros negocios de contrataciones: Diego Pardo Millán, representante de Asfaltos Panameños.

En la segunda adenda y con fecha de noviembre de 2024, el ministro Andrade pactó con Pardo aumentar y disminuir algunas actividades a la obra “con balance cero”, es decir que el precio no varió. Pero en la tercera adenda, en marzo de 2025, Andrade, en su rol de ministro, y su anterior socio, Pardo, llegaron a un acuerdo para encarecer el costo de la obra por $1.6 millones, cita la documentación de Panamá Compra. Con ello, el costo total se incrementó a $12.3 millones, y así lo refrendó el contralor Anel Flores. Lo último que describe el acto es que el 16 abril pasado, MOP firmó el “acta de recibo sustancial de la obra” por “tener un nivel de ejecución física destacado”.

¿Se declaró el impedimento?

Además de las dos adendas que firmó siendo ministro, una nota de prensa de mayo pasado describe que Andrade recorrió e inspeccionó esta rehabilitación en Veraguas, por la que, como se explicó, su empresa Inversiones Los Tres licitó en consorcio junto a Asfaltos Panameños. Es decir hasta junio de 2024, nueve meses antes de aprobar su incremento, era parte de las empresas ganadoras de la millonaria licitación. “El proyecto vial El Tigre de Los Amarillos–Playa Santa Catalina, en el distrito de Soná, provincia de Veraguas, fue recorrido e inspeccionado por el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade Alegre. Durante la gira, el titular del MOP manifestó su satisfacción por la calidad de los trabajos[...]contempló la rehabilitación de 25.7 kilómetros de carretera y representó una inversión superior a B/.10.6 millones”, indica la gacetilla de mayo. No obstante, ni una sola línea de esta nota, ni de otra sobre la inspección de septiembre de 2025, hacen referencia al encarecimiento de la construcción, a sus razones ni, mucho menos, a que el ministro que la recorrió e inspeccionó estaría supervisando a Asfaltos Panameños, su aliada en esta y otras licitaciones.

Precisamente, la Ley 316 de 2022 que regula conflicto de intereses indica que se considera “sujeto obligado” a los ministros de Estado, y que estos “se declararán impedidos” de conocer los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección o administración hubieran tenido alguna parte, dos años antes a su toma de posesión. A su vez, la Ley 38 de 2000 de procedimiento administrativo advierte que “la autoridad encargada de decidir el proceso no podrá conocer de un asunto en el cual esté impedido” entre las causales de impedimento está tener interés personal en el proceso, ser la autoridad o el funcionario encargado de decidir, o haber sido “socio” de alguna de las partes.También que la autoridad haya intervenido en la formación del acto o del negocio objeto del proceso. Estar vinculado con una de las partes por relaciones jurídicas susceptibles de ser afectadas por la decisión, o ser la autoridad encargada de decidir o miembro de una misma “sociedad secreta”, y tener proceso pendiente dentro de los dos años anteriores, entre otras causales.

De diseñador a director del MOP

En tanto, la calidad del trabajo avalado por Andrade durante la inspección a la carretera El Tigre de Los Amarillos–Santa Catalina fue diseñada por Edwin Enrique Lewis Quintero, quien fungió como diseñador de esa obra, un rol que respaldó con su idoneidad y a través de su empresa Allconsult Group, S.A., según la documentación de Panamá Compra. Pero aquí la puerta también giró: Lewis pasó a ocupar una jefatura en el MOP. El ingeniero civil es un viejo conocido de Andrade que ya había prestado sus servicios a Inversiones Los Tres, la empresa familiar del ministro, y que actualmente preside su esposa María Elena Díaz de Andrade. Entre estas diseñó la construcción de aceras en Las Garzas, para la Alcaldía de Panamá en la administración de José L. Fábrega.

A la postre, Allconsult Group, S.A. está suspendida por morosidad en la tasa única durante tres años y también debe 16 cuotas a la Caja de Seguro Social, según el reporte de morosos más reciente, de junio 2025 una “morosidad sin negociar” por $126 mil. Lewis pasó de diseñador de proyectos representados por Andrade a Director Nacional de Estudios y Diseños del MOP y desde julio de 2024 devenga $5,000 mensuales, detalla la planilla de la Contraloría.

Ministro Andrade prometió que respondería en mes y medio