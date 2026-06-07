Ministro de Obras Públicas: de empresario contratista a ‘inspector’ de su propio proyecto

A su vez, <b>su empresa también tenía el mismo porcentaje: 50% del consorcio citado, en el que fungía como 'ingeniero superintendente'</b>, detalla la propuesta.Posteriormente, <b>mediante la adenda del 26 de junio de 2024 Asfaltos Panameños, S.A. adquiere el 100% de los derechos y obligaciones de este contrato</b>, excluyendo a la empresa Inversiones Los Tres representada por Andrade.Y ya como ministro del MOP, <b>Andrade firmó dos adendas con quien meses antes fue su socio para este y otros negocios de contrataciones: Diego Pardo Millán, representante de Asfaltos Panameños</b>.