Ministro del MOP anuncia que trabajadores del Cuarto Puente sobre el Canal retomarán labores tras paro

El paro de labores en el sector construcción continúa generando reacciones en Panamá, luego de que el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) denunciara presuntas irregularidades en la representación sindical.

En medio del conflicto, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, anunció que los trabajadores del proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal retomarán sus labores, tras la paralización registrada ayer.

La situación mantiene la atención sobre uno de los proyectos de infraestructura más relevantes del país, ante el posible impacto que cualquier interrupción prolongada podría tener en el cronograma de la obra.

Suntracs denuncia intento de imponer sindicatos sin legitimidad

Dirigentes del Suntracs aseguraron que la paralización responde a lo que consideran una “imposición” por parte de la empresa, la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral para establecer sindicatos a los que, afirman, los trabajadores no están afiliados.

El gremio sostuvo que estas organizaciones no cuentan con firmas para negociar un pliego de peticiones ni realizaron una asamblea general; sin embargo, habrían pactado una convención colectiva con Capac sin tener representación ni legitimidad.

Según el sindicato, ese acuerdo implicaría un retroceso en derechos y conquistas laborales obtenidas tras años de lucha y negociaciones dentro del sector.

Piden al Gobierno garantizar la libertad sindical

El Suntracs exigió al Gobierno, especialmente al Ministerio de Trabajo, garantizar el respeto a la libertad sindical, a los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la legislación laboral panameña.

El sindicato afirmó que los trabajadores han manifestado“de manera alta y clara” que desean ser representados por esa organización y rechazar cualquier intento de modificar su representación.

Asimismo, hicieron un llamado a la solidaridad del pueblo panameño, de los trabajadores de otras obras y de los distintos sindicatos del país, al considerar que el movimiento obrero atraviesa un momento difícil.

La organización reiteró que se mantendrá firme en la defensa de sus conquistas laborales, alcanzadas, según indicaro, a lo largo de 12 convenciones colectivas.

Ministro Andrade: trabajadores del Cuarto Puente “retomarán sus labores”

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, informó que los trabajadores del Cuarto Puente sobre el Canal retomarán sus labores hoy 10 de febrero, luego del paro de ayer.

Aunque no ofreció mayores detalles sobre acuerdos entre las partes, el anuncio apunta a la continuidad de una obra estratégica para la movilidad entre la capital y Panamá Oeste.