Salud

Minsa: Hielo de Los Santos es apto para consumo humano

Inspección del Minsa a plantas en Los Santos.
Inspección del Minsa a plantas en Los Santos. Minsa | Cedida
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 14/11/2025 12:12
Inspectores visitaron plantas de producción de hielo, embotellamiento y expendio de agua

La población de Los Santos ya puede consumir el hielo producido dentro de la provincia. Así lo anunció el Ministerio de Salud (Minsa) este viernes 14 de noviembre a través de un comunicado oficial.

Funcionarios del Departamento de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria del Minsa realizaron operativos de inspección a las plantas embotelladoras de la provincia para verificar el cumplimiento de las normas sanitarias y garantizar que los productos sean seguros para el consumo humano. Unas cuatro plantas dedicadas a la fabricación y venta de hielo fueron inspeccionadas, así como tres plantas dedicadas al expendio y dos al embotellamiento de agua.

“Durante las inspecciones, se evaluaron aspectos como la fuente de agua utilizada, los análisis microbiológicos y fisicoquímicos, la vigencia de la licencia sanitaria, los carnés de salud de los manipuladores, así como la limpieza, mantenimiento y condiciones de almacenamiento de los productos. Estas verificaciones se realizan de forma periódica para asegurar la calidad sanitaria y prevenir enfermedades asociadas al consumo de agua o hielo contaminado”, detalló la institución.

